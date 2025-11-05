普發現金1萬元預登記今開始 最快11日傍晚入帳

普發現金官網。

全民普發現金1萬今天(5日)起到9日開放預登記，民眾可依據個人的身分證字號或居留證號的尾數號碼，依照所屬的登記日期，上「普發現金」官網，進行登記，10日之後則不分流，所有民眾都可上網登記入帳，銀行最快會在11日傍晚或12日，將1萬元匯入民眾的指定帳戶。

「全民+1政府相挺」普發現金登記網站正式啟用，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，依照身分證或居留證的尾數字號進行分流登記，0或1登記日期是11月5日，尾數為2或3登記日期是11月6日，尾數為4或5登記日期是11月7日，尾數為6或7登記日期是11月8日，尾數為8或9登記日期是11月9日，財政部次長阮清華表示，只要民眾上網預先登記，款項最快將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳。

而除了「登記入帳」，民眾還可選擇11月17日以ATM領現，或11月24日前往郵局領現，另有「直接入帳」及「造冊發放」等方式，財政部表示，登記入帳開放時間將持續至115年4月30日止，請民眾安心上網登記，若對登記入帳方式有任何疑問，可至普發現金官網「常見問題」專區查閱相關說明，或撥打免付費1988 客服專線洽詢。

此外，財政部也呼籲民眾，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以官方網站公告為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。