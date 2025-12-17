普發現金1萬元 只剩不到300萬人未領

財政部長莊翠雲今天表示，普發現金1萬元只剩287萬人未領，資料照 。廖瑞祥攝



財政部長莊翠雲今（17）日表示，普發現金1萬元上路以來，迄今已有2,069萬人領到1萬元，只剩287萬人尚未領取，可以領到明年4月底。

立法院財委會今天審查《海關進口稅則》，莊翠雲在答覆國民黨立委羅明才詢問時表示，財政部本次規劃多元領取方式，領取非常順暢，而且為了杜絕普發現金詐騙，財政部與數發部及財金公司組成跨機關（構）防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似之偽冒網址或LOGO。

莊翠雲並說明，截至目前，透過直接入帳領取的已有458萬人、占22%；登記入帳者最多，有863萬人、占41.69%；ATM領取者有510萬人、占24.64%；郵局臨櫃領現者有233萬、占11.29%。

