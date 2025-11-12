普發現金1萬入帳了！李來希嗨喊「天上掉餡餅」：夠吃200天

全民普發1萬首波今日凌晨開始入帳，全國公務人員協會前理事長李來希在社交媒體上分享了他收到普發現金1萬元入帳的喜悅。李來希表示，當他早上醒來時，手機顯示出1萬元入帳的消息，讓他感到一陣亢奮，並驚呼「天上掉餡餅了，小心！夥伴們收到了嗎？」他隨即出門購買早餐，點了豆漿和蔥蛋燒餅，並幽默地計算這筆錢足夠他享用200天的傳統早餐。

李來希在社交媒體上分享了他收到普發現金1萬元入帳的喜悅。（圖/資料照）

李來希今天（12日）在臉書發文表示，清晨起床手機跳出來一萬元入帳的訊息，精神上立刻有著一股莫名的亢奮，他嗨喊「天上掉餡餅了，小心！夥伴們收到了嗎」？李來希更指出，他拿到這筆錢，立刻出門消費購買早點，豆漿配蔥蛋燒餅，還估算「一份50元，嗯！這一萬元夠我吃200天傳統早餐，哈哈哈哈」！

普發現金1萬元示意圖。（圖/資料照）

李來希的貼文引起了網友的熱烈反應，大家紛紛分享自己的感受。有網友表示感謝國民黨和民眾黨的辛勞，另有網友則表示雖然入帳的感覺不特別，但普發現金比官員貪腐濫用來得實際。嘉義縣議員詹琬蓁也在臉書上提醒大家檢查自己的入帳情況，並感謝藍白立委的努力，促使政府還稅於民。

「全民＋1政府相挺」普發現金提供多元領取管道，官網已於114年11月5日起至11月9日開放預登記，並於11月10日起全面開放登記。財政部表示，預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功之民眾，普發現金將於11月12日入帳，屬直接入帳民眾普發現金亦在同一天入帳。

