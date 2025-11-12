鏡報

普發現金1萬入帳了！民眾一早報喜大讚有效率 「為什麼我還沒收到？」財政部解答了

鏡報 陳琮文
普發現金1萬入帳了！民眾一早報喜大讚有效率，「為什麼我還沒收到？」財政部解答了。圖／資料畫面
普發現金1萬入帳了！民眾一早報喜大讚有效率，「為什麼我還沒收到？」財政部解答了。圖／資料畫面

普發現金一萬元今（12）日正式入帳，包含第一波「登記入帳」以及直接入帳，不少人一早已經接到銀行的好消息。然而，也有民眾反映「為什麼我還沒收到」，財政部表示，各家銀行作業程序與交易筆數不同影響發放速度，「請耐心等待您的銀行撥款」。

財政部今日於臉書發文指出，首批普發現金1萬元已經入帳，直接入帳、首波分流「登記入帳」（11月5日~11月10日登記並檢核成功者），已於昨（11）日晚間6時至今日陸續入帳，民眾可以查詢網銀、補摺查詢。

廣告
首波普發現金一萬元今日陸續入帳。圖／鏡報
首波普發現金一萬元今日陸續入帳。圖／鏡報
首波普發現金一萬元今日陸續入帳。圖／鏡報
首波普發現金一萬元今日陸續入帳。圖／鏡報

然而，部分民眾詢問「為什麼我還沒收到」，財政部解釋，發放速度與各家銀行作業程序有關，「請耐心等待您的銀行撥款」。

據統計，登記入帳已超過600萬人，再加上直接入帳人數，首批普發一萬元已經發放超過千萬筆，財政部提醒，明（13）日0時起，可到普發現金一萬元官網 https://10000.gov.tw查詢登記結果，輸入本人 / 代領人身分證或居留證號＋發放對象健保卡號（一次查一位）並確認送出，查詢結果包含以下2種情況：

  • 款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶：屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。

  • 入帳失敗或核驗失敗：請重新登記或改以ATM領現（11/17 開放）或郵局領現（11/24 開放）。

普發現金今日陸續入帳。圖／翻攝自財政部臉書
普發現金今日陸續入帳。圖／翻攝自財政部臉書

貼文曝光後不少網友紛紛留言報喜，「凌晨4：46已入帳於台北富邦銀行，誠信有效率，謝謝政府」、「登記入帳，兆豐銀已收到」、「京城已收到」、「小孩的奶粉尿布這波靠政府幫忙讓我舒緩了不少壓力」、「郵局已收到囉」、「台新已入帳」、「中信收到了」、「永豐收到了」、「一家四口已入帳，謝謝」、「已入帳這次超級快速有效率」。


回到原文

更多鏡報報導
搶當縣長？宜蘭縣議長「提前宣布停班停課」恐觸法 警方要查了
分不清是雨、汗、還是淚！蘇澳市區「淹到2樓」漏夜撤離上百人 民眾行動不便困家中
為什麼普發1萬元會登記失敗？財政部曝「7常見原因」…補救方式一次看

其他人也在看

批普發現金就是最廉價的買票！王婉諭為這原因「這次我會領一萬塊」

批普發現金就是最廉價的買票！王婉諭為這原因「這次我會領一萬塊」

普發現金一萬元登記了沒？民進黨桃園市議員黃瓊慧今（12）天發文分享，「普發一萬今凌晨已陸續入帳囉！我台銀已收到」。時代力量黨主席王婉諭則說，她反對普發現金；兩年前發6000，她反對；現在發一萬，她還是反對。「這次我會領一萬塊，然後立刻捐出去」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發現金1萬今才入帳！內政部：已有7件詐欺受害　827萬元遭騙走

普發現金1萬今才入帳！內政部：已有7件詐欺受害　827萬元遭騙走

立法院內政委員會明（11/13）邀請內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部就「普發現金一萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。根據內政部送來立院的書面報告，已有7件詐欺案發生，累計財損高達827萬。

太報 ・ 18 小時前
「帳戶多了1萬元好開心」1句話藏驚喜　普發現金首批來了快刷簿子

「帳戶多了1萬元好開心」1句話藏驚喜　普發現金首批來了快刷簿子

政府普發1萬現金即起陸續撥款！今（12）日凌晨陸續有民眾收到入帳通知，紛紛在社群上開心分享此消息，包含桃園議員黃瓊慧也上臉書說，「普發一萬今凌晨已陸續入帳囉！！我台銀已收到。」普發現金登記若是直接入帳特定對象，或採登記入帳於5日至10日完成登記並檢核成功者，不受鳳凰颱風影響，將陸續收到1萬元現金。

太報 ・ 1 天前
普發1萬入帳通知狂洗版！醫曝「2種備註」　一票人都收到了

普發1萬入帳通知狂洗版！醫曝「2種備註」　一票人都收到了

普發1萬元你領到了嗎？財政部表示，直接入帳自從昨（11）日18時起至今日依各銀行作業程序陸續入帳。從各大社群平台陸續可以看到民眾分享普發1萬元的入帳通知截圖及討論，其中備註部分出現兩種，引起熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
普發現金1萬元今晚入帳！首批破千萬筆　偏鄉3000人「這原因」延後領

普發現金1萬元今晚入帳！首批破千萬筆　偏鄉3000人「這原因」延後領

普發現金1萬元「登記入帳」，從今（11日）傍晚6點起陸續撥款！根據統計，「登記入帳」已有超過500萬人登記，若加上「直接入帳」人數，首批入帳衝破千萬筆。銀行業者將視作業程序，今晚起陸續入帳，不受鳳凰颱

中廣新聞網 ・ 1 天前
普發1萬入帳了！逾497萬人今早收驚喜　沒收到錢別慌「這樣補救」最快拿到

普發1萬入帳了！逾497萬人今早收驚喜　沒收到錢別慌「這樣補救」最快拿到

普發現金1萬元終於來了！不受鳳凰颱風影響，款項昨（11日）18點起先後入帳，今（12日）0時許陸續有民眾收到帳戶入帳消息，帳戶多了1萬元讓不少民眾嗨翻，另外也有民眾是今起床看到入帳款項。若未收到款項的民眾，從明（13日）起，可到普發一萬官網10000.gov.tw上查詢「登記入帳結果」查詢未入帳原因，並同時補救仍可領。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前

普發1萬入帳 一票人哀號「沒收到」財政部曝原因

普發1萬直接入帳或登記入帳的民眾，今天多數人都已收到款項，不過也有網友早早就完成登記，卻還沒拿到錢。對此財政部表示，普發1萬昨（11日）晚6點起至今天陸續入帳，由於各家銀行銀行作業程序及交易筆數不同，還沒收到款項的民眾請耐心等待銀行撥款，可以透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認。

中時新聞網 ・ 1 天前
年末旅行提案！《台北畫刊》帶你挖掘老店故事　歡度熱鬧耶誕與跨年

年末旅行提案！《台北畫刊》帶你挖掘老店故事　歡度熱鬧耶誕與跨年

在不斷變動的城市節奏裡，臺北以自身的歷史為底蘊，翻轉出屬於當代的精彩。本期《台北畫刊》以「老時光・新風景」為題，帶領讀者看見承載臺北記憶的廟宇、老店及老屋，如何以嶄新姿態繼續訴說城市的故事；同時也介紹年末登場的一系列熱鬧活動，包含「2025繽紛耶誕玩台北」、「2025臺北耶誕愛無限」、「公館聖誕季」、「臺北最High新年城―2026跨年晚會」等，邀請民眾前來體驗臺北的魅力。臺北市觀光傳播局表示，臺北的廟宇文化隨著時代變遷，呈現兼具傳統與創新的樣貌，例如「艋舺青山王祭」、「台北霞海城隍文化節─誕隍祭」，不但延續百年祭典，更透過文化創意、音樂展演，拉近與年輕世代的距離。此外，如松山奉天宮提供數位點光明燈服務、松山慈祐宮設置多國語言導覽、解籤機，及響應環保減金、減香和減炮的行天宮、艋舺龍山寺等眾多廟宇，皆展現傳統信仰與時俱進的一面。除了傳統廟宇文化的轉型，臺北市許多百年商鋪與老字號美食近年在老店再造風潮下化身為風格場域，成為眾多旅客造訪熱點。本期《台北畫刊》邀請臺北市商業處分享，大稻埕的食品香料批發行、中藥盤商分別變身為「有多聞稻埕香料館」、「德利泰中藥材互動體驗館」，成為訴說產業故事的文化

台灣好新聞 ・ 1 天前
普發現金首批11/12入帳！　「為何還沒收到？」財政部給答案

普發現金首批11/12入帳！　「為何還沒收到？」財政部給答案

普發現金1萬元首批於今（12）日陸續入帳，財政部表示，如果民眾是「直接入帳」特定對象，或採「登記入帳」，於 11/5 - 11/10 完成登記並檢核成功者，不受鳳凰颱風影響，按原訂時程，自 11/11...

華視 ・ 1 天前
快查帳戶 財政部:普發現金1046萬人先領錢！

快查帳戶 財政部:普發現金1046萬人先領錢！

財經中心/陳致帆、李奇　台北報導普發1萬元現金終於入帳了！有民眾從凌晨陸續收到通知，半夜起床看到帳戶多了一萬元超興奮，財政部指出，首批入賬的人共計1046萬人，民眾若沒辦法領到錢，可以重新登記入帳，或選擇日後以ATM、郵局領取方式。民視記者陳致帆：「民眾引頸期盼，普發一萬元直接入帳，有些人收到通知已經入帳，有些人沒有，但點進帳戶一看發現錢早就入袋。」手機點開帳戶，發現裏頭多了一萬元，上頭還寫著行政院發年金，就怕沒領到，有人還跑去刷存摺確認。12號凌晨開始，陸續入帳，帳上多出1萬元，也讓民眾超興奮。首批符合資格的超過1046萬人。（圖／民視新聞）多數人都已經拿到錢，還有人幫全家一起領，一下就進帳4萬元！財政部統計，首批符合資格的超過1046萬人，包括預先登記和特殊族群。若登記了卻沒入帳的也別急，13號可以上普發網站查詢登記結果，若核驗或入帳失敗，可以重新登記，或改用ATM、郵局領取。沒趕上首批登記的民眾，接下來也還有機會。現在登記最快2天就能入帳。（圖／民視新聞）普發登記到明年4月30號，還沒登記的隨時都能上網申請，動動手指最快2天就能入帳！不想等的，也可以等17號到ATM，或24號帶著證件，到郵局直接領現。原文出處：普發現金1046萬人先領錢！2管道各有４種失敗情境一次看 更多民視新聞報導吃到賺到！普發+雙11餐飲拚優惠 民眾有感省很大小孟老師運勢／雙子座快去買禮物！3星座桃花開了三箭齊發!普發萬元+補助 SYM車行再推優惠衝買氣

民視財經網影音 ・ 18 小時前
普發1萬元真的領到了！財政部曝直接入帳「5情況」恐拿嘸錢

普發1萬元真的領到了！財政部曝直接入帳「5情況」恐拿嘸錢

普發1萬入帳了！直接入帳免登記對象及已經完成登記的民眾，都陸續收到款項，並於社群平台分享、討論。為了避免有人因為誤會而錯過領取錢1萬元的時間，財政部今（12）日針對直接入帳免登記對象，特別提醒「5種情況」未納入。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
天龍國換人當？他怨「這1縣市」物價比台北貴　當地人揭原因：被當盤子

天龍國換人當？他怨「這1縣市」物價比台北貴　當地人揭原因：被當盤子

許多人認為全台物價最貴的縣市是台北市，甚至有人說，如果薪水只有底薪的話，千萬不要北漂。但事實真的是這樣嗎？一名網友表示，他身為新北人，在竹北生活了11年後，發現台北的物價其實超便宜，價格親民，餐廳和咖啡館的選擇也很多樣，貼文曝光後，引發網友熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全民普發現金1萬元！中國信託銀行教你這樣領、這樣用最超值

全民普發現金1萬元！中國信託銀行教你這樣領、這樣用最超值

普發1萬元現金入袋是全民期盼的小確幸，除了旅遊及購物外，也是開始理財的好契機！中國信託銀行提醒民眾，可選擇到中國信託銀行ATM領取，或是線上登記入帳到中國信託銀行帳戶，至中國信託銀行ATM領取還有機會抽中Switch 2主機+瑪利歐賽車世界同捆組好禮。而這筆普發現金若運用得宜，還能邁開滾動人生財富的第一步，現在就透過現金放大術，幫你成就更有價值的未來。 這樣領：省時又安心，現金入帳抽好禮 你的普發現金怎麼領？可以帶著身份證號碼或居留證號、加上健保卡號，在全台中國信託銀行ATM操作，現金立刻入手，並且有機會抽中Switch 2主機+瑪利歐賽車世界同捆組好禮；忙碌不想出門的上班族也可以在「普發現金官網(https://10000.gov.tw)」上操作，幾秒鐘就完成入帳登記，讓現金直接匯入中國信託銀行帳戶，少一趟排隊、多一分安心。 這樣用：5個放大1萬元的聰明理財術 收到這份現金小確幸後，不少人開始思考這1萬元該怎麼用？有人選擇旅遊或購物，也有人想讓它轉而創造更多財富與價值。中國信託銀行提出5大理財招式，且只要開立一個銀行戶就能投資多樣化的理財商品，幫助民眾更方便地從累積小錢開始，開啟屬於

Moneydj理財網 ・ 18 小時前
開心！普發一萬陸續入帳　標註欄「寫法不同」引熱議

開心！普發一萬陸續入帳　標註欄「寫法不同」引熱議

普發現金一萬元，第一批入帳，已經有不少民眾，從11日晚上開始到12日，陸續領到一萬塊！有民眾覺得一萬塊雖然不多，卻也是不無小補的小確幸，但是也有不少民眾好奇，入帳的交易標註欄上，有的出現「行政院發」四...

華視 ・ 16 小時前

中國銀行掀「假貸款」風潮 為達業績目標寧付利息求客戶借錢

中國經濟持續放緩導致信貸需求疲弱，然而銀行業背負政府設定的放貸目標，近期在銀行業間出現「假信貸」風潮，許多銀行員紛紛要求客戶「先貸再還」的方式來虛增信貸數據，利用短期借款、存回銀行，再迅速償還方式，甚至銀行還自掏腰包支付利息，以換取漂亮的放貸報表。 《彭博新聞》報導，浙江省一名汽車零件公司老闆胡先生(Jerry Hu)透露，自己根本不需要貸款，但十月時一家大型銀行貸款專員要求他借出500萬元人民幣(約70萬美元)，並於下月償還，銀行同意幫這筆貸款負擔利息，只為衝業績。 報導指出，這種被稱為「快速放貸再收回」(quick-lend-and-recover)的做法，正快速蔓延全國。有近二十名銀行從業者表示，在政府要求各行「至少放出與去年相同規模貸款」的壓力下，銀行只能靠這類「假交易」美化數據。 政策令放貸規模須與去年齊等壓力山大 這些貸款凸顯了中國經濟成長放緩之際，政策制定者面臨的重大挑戰，儘管監管機構一再強調資金應流入實體經濟，而銀行業也可以降低融資成本並增加資金供應，但卻無法創造出實際需求，也無法強迫人們借貸、消費或投資，因此只能讓這些資金在銀行體系空轉。 除了企業客戶外，零售端也出現

中央廣播電台 ・ 20 小時前
兆豐卡繳地價稅3大好康　綁台灣Pay筆筆送50元

兆豐卡繳地價稅3大好康　綁台灣Pay筆筆送50元

兆豐銀行祭出3大繳地價稅福利，綁台灣Pay筆筆回饋50元(圖/兆豐銀行 提供)

卡優新聞網 ・ 1 天前
馬太鞍溪北岸破口成水災禍首! 水利署喊話蓋堤防

馬太鞍溪北岸破口成水災禍首! 水利署喊話蓋堤防

生活中心／葉為襄、郭文海、趙永博、SNG 花蓮報導花蓮縣明利村淹水災情不斷，馬太鞍溪大水沖垮便道之外，也透過當地一條疏濬通道直流市區，被質疑是大破口，引來民怨，水利署長林元鵬今天再度與花蓮縣長徐榛蔚前往視察，強調汛期結束後將評估建構堤防。

民視 ・ 22 小時前
Indonesian Student Strives to Support His Family

Indonesian Student Strives to Support His Family

In West Java, Indonesia, Tzu Chi supported Joan's family with tuition and medical aid. Despite har...

大愛電視 ・ 1 天前
鳳凰颱風將登陸 法親關懷殷叮嚀

鳳凰颱風將登陸 法親關懷殷叮嚀

台東地區上午出現間歇性降雨，偶爾伴隨強降雨，不過民眾生活節奏正常進行。慈濟志工與社工的關懷，同樣沒有因為風雨中斷，主動致電問候關懷戶，除了掌握他們的生活狀況，也提醒要注意安全。台東地區上午有間歇性...

大愛電視 ・ 23 小時前
北市府啟動「性別友善廁所標章」認證制度 實踐平等友善如廁空間

北市府啟動「性別友善廁所標章」認證制度 實踐平等友善如廁空間

台北市過去曾推動公廁革命，並在102年設置全國第一座不分性別廁所，逐步推動性別友善的如廁環境。今（12）台北市副市長林奕華、性別平等辦公室以及社會局在建成綜合大樓舉辦「性別友善廁所標章認證制度啟動記者會」，宣布認證制度正式上路。林奕華說，從葉永鋕事件，讓大家知道空間跟尊重的重要性，北市府也陸續推動性

自由時報 ・ 22 小時前