普發現金1萬入帳了！民眾一早報喜大讚有效率，「為什麼我還沒收到？」財政部解答了。圖／資料畫面

普發現金一萬元今（12）日正式入帳，包含第一波「登記入帳」以及直接入帳，不少人一早已經接到銀行的好消息。然而，也有民眾反映「為什麼我還沒收到」，財政部表示，各家銀行作業程序與交易筆數不同影響發放速度，「請耐心等待您的銀行撥款」。

財政部今日於臉書發文指出，首批普發現金1萬元已經入帳，直接入帳、首波分流「登記入帳」（11月5日~11月10日登記並檢核成功者），已於昨（11）日晚間6時至今日陸續入帳，民眾可以查詢網銀、補摺查詢。

首波普發現金一萬元今日陸續入帳。圖／鏡報

首波普發現金一萬元今日陸續入帳。圖／鏡報

然而，部分民眾詢問「為什麼我還沒收到」，財政部解釋，發放速度與各家銀行作業程序有關，「請耐心等待您的銀行撥款」。

據統計，登記入帳已超過600萬人，再加上直接入帳人數，首批普發一萬元已經發放超過千萬筆，財政部提醒，明（13）日0時起，可到普發現金一萬元官網 https://10000.gov.tw查詢登記結果，輸入本人 / 代領人身分證或居留證號＋發放對象健保卡號（一次查一位）並確認送出，查詢結果包含以下2種情況：

款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶：屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。

入帳失敗或核驗失敗：請重新登記或改以ATM領現（11/17 開放）或郵局領現（11/24 開放）。

普發現金今日陸續入帳。圖／翻攝自財政部臉書

貼文曝光後不少網友紛紛留言報喜，「凌晨4：46已入帳於台北富邦銀行，誠信有效率，謝謝政府」、「登記入帳，兆豐銀已收到」、「京城已收到」、「小孩的奶粉尿布這波靠政府幫忙讓我舒緩了不少壓力」、「郵局已收到囉」、「台新已入帳」、「中信收到了」、「永豐收到了」、「一家四口已入帳，謝謝」、「已入帳這次超級快速有效率」。



