普發現金1萬全民防詐延續行動 張麗善號召各局處響應啟動宣導列車

▲普發現金1萬全民防詐延續行動，縣長張麗善號召全縣總動員，各局處響應啟動宣導列車。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】為延續雲林縣議會「普發現金1萬防詐宣導」行動熱潮，縣長張麗善指示各局處在辦理各項活動時同步融入防詐宣導，讓民眾在領錢前先學會「識破詐騙」。雲林縣警察局立即啟動跨局處合作行動，於114年11月9日上午7時至12時在雲林科技大學雲泰館與社會處共同辦理「雲林縣愛老總綱領暨普發一萬防詐宣導活動」，現場參與人數超過1,000人次，包含長青食堂、社區發展協會代表及長輩朋友，氣氛熱烈。

廣告 廣告

此次活動由縣長張麗善親自出席並致詞，特別提醒鄉親面對「普發現金1萬」相關訊息時，務必提高警覺，不點不明連結、不提供個資、不轉傳可疑訊息、不匯款給陌生人。張縣長表示，詐騙手法層出不窮，唯有全民具備防詐意識，才能守護荷包安全，也肯定社會處與警察局協力推動防詐教育，讓防詐宣導真正深入社區與家庭。

雲林縣警察局防詐宣導團亦於現場結合趣味問答、實例講解「普發現金1萬」與「165打詐儀錶板」案例分享，說明「假檢警」、「釣魚簡訊、假網站」等最新詐騙手法，協助長輩們識詐、防詐、拒詐。許多民眾表示，透過縣府主動宣導，了解詐騙分子如何冒用政府名義行騙，收穫豐富。

警察局長黃富村指出，繼議會防詐宣導後，縣府跨局處合作的防詐行動正逐步擴散，除了社會處，後續也將與計畫處、衛生局、勞工處、教育處等單位聯手推動，讓防詐宣導延伸至長青食堂與社區據點，成為民眾生活的一部分。警察局將持續深化與各局處合作，強化防詐教育網絡，讓全民都能在生活中自然學習防詐觀念。

雲林縣警察局呼籲，請民眾一定要記得普發1萬「假檢警」、「釣魚簡訊、假網站」之詐騙手法及「防詐4不原則」，若接獲可疑訊息或來電，務必保持冷靜、勿輕信，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，讓詐騙無所遁形，共同守護鄉親荷包安全。