普發現金1萬明起郵局臨櫃領現 首周身分證單雙分流

普發現金1萬元，周一起開放「郵局領現」。

普發現金1萬元，明（24日）開始開放「郵局領現」，可以到全台1129間郵局臨櫃領現。不過，要注意的是第一周實施分流措施，身分證尾數單號民眾請於星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請於星期二、四、六前往臨櫃辦理。

中華郵政公司提醒，民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡。如果由他人代領，代領人須另攜帶具有照片的身分證明文件（例如健保卡、身分證或居留證)並由受託人簽收領取。

為了配合臨櫃領現，中華郵政公司設計精美紅包袋，除了可供置放現金外，也可以紀念收藏。

財政部提醒，政府不會主動透過電話、簡訊或電子郵件通知民眾登記或領取現金，更不會致電要求民眾到ATM或操作網路銀行辦理任何轉帳作業。所有請民眾提供提款卡密碼、簡訊驗證碼的行為都是詐騙，請民眾務必提高警覺，切勿點擊任何可疑連結。