普發現金1萬明起郵局臨櫃領現 首周身分證單雙分流
普發現金1萬元，明（24日）開始開放「郵局領現」，可以到全台1129間郵局臨櫃領現。不過，要注意的是第一周實施分流措施，身分證尾數單號民眾請於星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請於星期二、四、六前往臨櫃辦理。
中華郵政公司提醒，民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡。如果由他人代領，代領人須另攜帶具有照片的身分證明文件（例如健保卡、身分證或居留證)並由受託人簽收領取。
為了配合臨櫃領現，中華郵政公司設計精美紅包袋，除了可供置放現金外，也可以紀念收藏。
財政部提醒，政府不會主動透過電話、簡訊或電子郵件通知民眾登記或領取現金，更不會致電要求民眾到ATM或操作網路銀行辦理任何轉帳作業。所有請民眾提供提款卡密碼、簡訊驗證碼的行為都是詐騙，請民眾務必提高警覺，切勿點擊任何可疑連結。
其他人也在看
中市十全公園公廁設人工肛門污物盆、手洗器等 打造自然綠意及通風設計
公廁是否乾淨象徵著城市文明，尤其是女性非常重視公廁的乾淨，台中市東區十全公園的公廁，除了有設置親子廁所及性別友善廁所，但設置了「可掀式照護床」、「人工肛門污物盆」、「手洗器」等貼心設備，照顧到了身障民眾如廁的權益，獲得環境部公廁評比項目中，地方政府推薦類「特優」肯定。自由時報 ・ 3 小時前
《七龍珠》漫畫40周年人氣投票來了！首波排名出爐...前兩名不意外
由《七龍珠》官方舉辦的「40 周年」人氣角色投票目前正在進行中，全世界粉絲皆可參與，這次的投票只有列出漫畫本傳出現過的角色一共 212 名，而官方今（21）日首波速報，前兩名相當不意外，就是悟空跟達爾。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《金融》普發一萬「郵局領現」明開跑！首周身分證尾數分流
【時報-台北電】今年普發現金一萬元共有5種領取管道，分別是登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放，其中「郵局領現」將於明（24日）起開放可於郵局櫃檯領現，不過，要注意的是首周將實施分流措施，身分證尾數單號民眾請於星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請於星期二、四、六前往臨櫃辦理。 中華郵政公司提醒，民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；如由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件（例如健保卡、身分證或居留證)。 另外，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，24日至29日領現首周，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，尾數單號民眾請於星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請於星期二、四、六前往臨櫃辦理。（新聞來源：中時新聞網 莊雅婷）時報資訊 ・ 5 小時前
感恩節出遊 恐遭遇豪雨、強風、大雪
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。一場影響範圍廣泛的暴風雪可能帶來豪雨、強風、大雪和雷暴雨。美...世界日報World Journal ・ 31 分鐘前
陸軍六軍團憲兵副連長咬傷女士官 勒令退伍賠償和解判拘役40日
陸軍第六軍團指揮部憲兵連發生副連長假借指揮監督權限，咬傷女士官離譜事件，涉案前楊姓副連長以徐姓女中士對下屬督導業務有所疏失，張口咬徐女左手臂7、8次造成挫瘀傷，經徐女提告被軍方送辦，楊也因此被勒令退伍、從事水電工作；桃園地院審理時楊與徐女雖達成和解，因所犯法條為非告訴乃論，法官近日審結，依公務員假借自由時報 ・ 1 小時前
郵局24日開放領普發一萬 首週有分流、動線管控
（中央社記者黃巧雯台北22日電）普發現金一萬元上路後，11月24日將開放郵局臨櫃領現，中華郵政表示，首週除依臨櫃人身分證末碼單、雙號實施分流機制外，另規劃動線管控、加派引導人力及彈性櫃檯調整等機制。中央社 ・ 23 小時前
彰化檢測芬普尼專案首波結果出爐 15高風險蛋雞場全數過關
彰化縣文雅畜牧場11月4日被檢出雞蛋殘留農藥「芬普尼」超標，引發市場震盪。全國養雞協會今天（22日）在報紙刊登聲明，呼籲民眾不必因單一事件恐慌，對國產雞蛋仍可放心；彰化縣政府今天也公布「芬普尼全面採樣監測」專案首波結果，第一梯次鎖定的15場高風險蛋雞場，所有檢體皆未檢出芬普尼，縣府強調安全無虞。自由時報 ・ 22 小時前
全民普發一萬24日開放郵局臨櫃領現 首週依身分證尾數單雙分流
圖說：中華郵政24日開放郵局臨櫃領取普發現金一萬元，65歲以上免分流。臺灣時報 ・ 19 小時前
普發一萬「郵局領現」明上路！首週分流方式一次看
即時中心／潘柏廷報導今年（2025）全民矚目的普發現金1萬元，共有登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式；其中，郵局領現將在明（24）日正式登場，但必須注意首週（至11月29日）分流措施，除65歲以上年長者或身心障礙人士，不實施分流，將優先引導至友善服務窗口或無障礙窗口辦理外，其他身分證尾數單號民眾於週一、週三、週五領取，至於尾數雙號的民眾則在週二、四、六辦理。民視 ・ 4 小時前
批柯志恩等人擬對院版財劃法採「拖字訣」 賴瑞隆：高雄人絕不接受
行政院院會20日通過「院版財政收支劃分法修正草案」，函送立法院審議。民進黨立委賴瑞隆今表示，院版財劃法對於高雄、南台灣是相對較公平的版本，但現在卻傳出國民黨立委柯志恩等人打算用「拖字訣」，阻擋院版財劃法通過，讓整個公平正義無法實施，若持續讓南北差距擴大，高雄人絕不接受，也絕不原諒。自由時報 ・ 1 小時前
中油：24日起汽柴油價格不調整 95無鉛每公升28.6元
（中央社記者潘姿羽台北23日電）台灣中油公司今天宣布，自明天（24日）凌晨零時起，汽、柴油價格均不調整。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升新台幣27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。中央社 ・ 2 小時前
【普發現金】郵局臨櫃領現 1292據點開跑時間曝！身分證尾數分流一次看
普發一萬元現金將從17日起開放ATM領取，已有1118萬人成功入袋。財政部表示，民眾目前可透過官網登記入帳或直接至ATM提領；自11月24日起，全台1292間郵局也將開放臨櫃領現，首週將依身分證號實施單、雙號分流。《三立新聞網》整理了郵局ATM及臨櫃領現流程、所需證件、分流規定與代領方式，讓民眾一次掌握。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
金馬獎慶功／陳雪甄橫掃評審票數！和導演廖克發約好「不漲價」
陳雪甄以《人生海海》獲得第62屆金馬獎最佳女配角，她在慶功宴上興奮表示：「努力這麼久終於被肯定了！」笑說現在想要好好喝一杯，為典禮節食兩個禮拜的她，也終於能好好大吃一頓。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
快訊／台中行人地獄奪命！74歲翁綠燈過馬路遭右轉貨車撞飛…送醫不治
台中市西屯區發生行人死亡車禍，今日（23日）清晨5時許，一名74歲李姓老翁在文心路過馬路時，與一輛右轉小貨車發生碰撞，老翁當場被撞倒在地，經送醫搶救不治，目前警方正在釐清肇事原因及責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
區間車廂遭大面積塗鴉 台鐵急調車廂報案求償
台鐵1108次區間車今天（23日）一早準備從七堵站發車時，司機員發現第4車廂遭大面積塗鴉，經緊急更換車廂後，延誤5分鐘開車。台鐵公司表示，塗鴉行為涉違鐵路法，已報案偵辦，也將向當事人求償。1108次區間車原定今早6點45分發車，不過6點15分司機員整備時，發現第4車廂車壁遭大面積塗鴉，清潔公司暫時無自由時報 ・ 2 小時前
黃立成加密貨幣賠上億 專家：槓桿交易恐大虧
「麻吉大哥」黃立成近年淡出演藝圈，轉戰加密貨幣市場，靠著獨特的眼光幫自己賺進不少財富，但近期加密貨幣市場劇烈震盪，黃立成也沒能逃過一劫、帳戶遭到「完全清算」，慘賠上億元台幣。麻吉大哥被稱為是「幣圈傳奇...華視 ・ 4 小時前
長照3.0新制上路 交通接送服務擴大啟動
隨著我國長照政策持續推動進化，衛生福利部宣布「長照3.0」第一階段已於一一四年九月一日正式上路，針對交通接送服務擴大服務對象及使用範圍，新增失能身心障礙者前往身心障礙者日間照顧服務據點的接送需求。南投縣政府衛生局也將同步推動相關配套措施，提升服務可近性，實現「社區參與不中斷，照顧生活不間斷」的照護目標。縣府衛生局表示，凡符合長照需要等級第2級（含）以上者，如需前往日間照顧中心、托顧家庭、巷弄長照站、文化健康站、失智社區服務據點、輔具中心，皆可申請社區式交通接送服務，為進一步健全照護網絡，自一一四年九月一日起，也新增「身心障礙者日間照顧」、「身心障礙者托顧家庭」及「提供日間照顧服務之身心障礙福利機構」納入接送範圍，期望透過此項新措施，更全面照顧社區中的失能身心障礙者，並解決 ...台灣新生報 ・ 1 天前
普發一萬1550萬人已領取 24日開放郵局領現
（中央社記者呂晏慈台北21日電）普發現金上路逾2週，財政部今天表示，截至21日中午領取人數超過1550萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計11月24日開放郵局領現，首週實施分流措施，但65歲以上年長者及身心障礙人士不在此限。中央社 ・ 1 天前
蔣萬安參加公益路跑 笑謝「我家老闆」救援助他游刃有餘
台北市不動產仲介幸福家園公益路跑今晨於凱達格蘭大道開跑，市長蔣萬安表示，公會多年來致力公益活動，包括透過路跑捐贈150萬元幫助弱勢，透過行動為孩童發聲，以及募得17萬5000袋「熱血」，他也笑稱早上出門時，二寶、三寶吵成一團，感謝太太出手相救，讓他得以從容出席。自由時報 ・ 4 小時前
你領了嗎？普發現金1萬元已1550萬人領取 11/24開放郵局臨櫃領現
財政部政務次長阮清華今（21）日表示，普發現金1萬元自10月23日啟動以來，截至今天中午，領取人數已達1,550萬人次，已領取占比達65.79%，速度非常快。第3階段郵局領現，下周一（11/24）開放。太報 ・ 1 天前