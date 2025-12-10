普發現金1萬滿月 財政部：逾2000萬人已領取

行政院「普發一萬現金」登記上路至今，財政部統計已超過2000萬民眾登記領取。 圖 : （台幣示意圖）/ 資料照片

[Newtalk新聞] 全民普發1萬元自11月12日開始發放滿一個月後，立法院財政委員會今（10日）邀請財政部備詢期間。民進黨立委李坤城關切普發現金狀況，財政部長莊翠雲報告，財政部預估人口為2356萬4696人，截至昨天下午，已經有2012萬人領取1萬元，估算超過85％以上的民眾完成領取。

莊翠雲說明，普發現金非常順利，目前已有超過2000萬人領取，他們算到昨天下午，有超過85％民眾已經領了，領取方式以透過網路登記入帳比例占42.55％為最高；其次為ATM領取，占比為24.16%；還有固定領政府津貼的直接入帳，占比為22.75％，大概有458萬人；郵局領現則有10.28％的207萬人，所以總共有2012萬人已經領取。

李坤城追問，目前執行起來有什麼問題嗎？財政部回應，執行起來沒有什麼大問題。

