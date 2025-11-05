普發現金1萬登記首日開跑 各地方政府研議再加碼

打開普發現金網頁，輸入身分證字號、銀行帳號等資料，不到3分鐘就完成普發現金1萬登記入帳程序。

普發1萬5種領取方法一次看

申請民眾張小姐表示，「蠻順蠻簡單的，就照著做就做完了。」

普發現金登記採分流方式，首日5日僅有身分證尾數0跟1的民眾可登記，到下午2時已有超過60萬人登記，財政部加大頻寬、提前對系統做壓力測試，確保流程順暢不塞車。

財政部長莊翠雲回應質詢時說，「數發部在做規劃設計，都有把它頻寬都放大。」

國民黨立委賴士葆進一步詢問，「確定喔？ 」莊翠雲則回應：對。

這次普發領取方式分為：直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現及造冊發放五種。要怎麼領？民眾各有打算。

高雄市民王先生認為，「如果要ATM領的話，還要到ATM操作，所以網路登記相對方便許多。」

高雄市民李先生也覺得，「現在網路上詐騙太多了，有時候連結太多， 你有時候可能點錯，你自己不知道，所以還是覺得直接實體到ATM去領會比較保險一點。」

1萬塊不多不少，對民眾來說不無小補，也有縣市研議加碼，嘉義市議會5日一早通過臨時動議，再加碼3000元。

國民黨嘉義市議員張秀華說道，「請市長這邊好好評估，我今日這樣子一個建議，我想以嘉義市政府的財政，我們是絕對允許來這樣子普發3000塊。」

嘉義市長黃敏惠回覆道，「我們會帶回研議再辦理，我想我們會朝這一個方向努力去做。」

嘉義市府承諾審慎研議，隔壁嘉義縣的義竹鄉因7月受丹娜絲颱風重創，國慶連假就先普發5000元，梅山鄉也規劃普發3000元，只為讓民眾紓困。新竹市則宣布加碼5000元希望活絡內需市場，經濟部也配合普發推出商圈推廣活動。

經濟部長龔明鑫受訪時說：「帶我家人一起去旅遊一下， 就是國內的部分。」

記者詢問道，「是花蓮嗎，還是？」龔明鑫表示，「也可以啊，對啊，因為事實上我們經濟部，也有配合這個商圈的一些推廣活動。」

普發現金登記時間充裕，財政部表示普發現金官網僅有1個，政府不會以簡訊、郵件或電話，通知領錢或登錄、甚至要求操作轉帳，呼籲民眾別點擊不明連結，以免遭有心人士詐騙。

