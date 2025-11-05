普發現金1萬發酵旅展題材引爆 這2檔逆勢鎖漲停！
財經中心／余國棟報導
受惠政府普發現金1萬元正式啟動，加上2025年ITF台北國際旅展即將登場，民眾出國旅遊熱潮升溫，旅行社與飯店股點火。燦星旅（2719）股價開高直攻漲停37.8元鎖死。美股重挫拖累亞洲股市連環崩，台股今（5）日開盤即跳空大跌，一度狂瀉逾700點，市場一片慘綠。不過，觀光旅遊族群卻逆勢沸騰，易飛網（2734）上漲2.28%，飯店股夏都（2722）午盤後也是鎖上漲停板到收盤都沒打開，遠雄來（2712）同步上攻逾2%，成為重挫盤中亮眼族群。
燦星旅受惠旅展及普發政策的雙重利多，推出「燦星旅遊加碼放大你的一萬元」專案，主打日韓雪遊、浪漫韓風及避寒海島遊等行程，帶動投資人買盤踴躍。燦星旅今日一開盤即湧入大量買單，9點10分後即強攻漲停，成交量逾2百張、漲停委買張數超過200張，股價創下近期新高。
除了燦星旅外，易飛網與山富旅遊同步受惠題材。易飛網今盤中上漲0.6元收20.35元，漲幅3.04%，法人指出，該公司長年經營線上旅遊平台，隨著旅展到來，訂單湧入、網站流量明顯增加，有望推升第四季營收動能。
觀光飯店股也火力全開，夏都（2722）早盤大漲2.4元至29.75元，午盤後也是鎖上漲停板至收盤，成交量近千張，遠雄來（2712）則上揚2.66%收盤至19.6元，雙雙扮演盤面抗跌主力。業內指出，秋冬國旅與婚宴旺季疊加旅展熱度，飯店住房率明顯回升，加上海外旅遊熱潮回流，整體觀光產業景氣有望延續至年底。
法人分析，普發現金與旅展效應，激勵民眾消費意願明顯回升，觀光族群成為大盤震盪中的避風港。根據業界估算，政府普發現金1萬元政策，可望直接挹注旅遊市場數百億消費動能，不僅推升旅行社業績，餐飲與住宿業同樣受惠。
另一方面，燦星旅上半年每股稅後虧損0.28元，9月營收為1.23億元，月減20.91%、年減12.54%，但法人認為，隨年底旺季與旅展啟動，營運有機會迎來轉折。加上民間消費信心回穩、出國訂單回升，明年第一季業績可望重返成長軌道。
旅遊業者也樂觀看待後市，認為「年底到春節」是國人出遊旺季，加上普發現金與旅展促銷效應疊加，將成為推升國內外旅遊市場的最大推手。尤其日韓線、海島線行程預訂已出現明顯增溫，部分熱門航線與飯店甚至出現提早爆滿的現象。
分析師強調，在電子權值股修正、AI題材休兵的背景下，觀光旅遊族群成為盤面資金流入的焦點。若後續旅展買氣續強，觀光股可望維持短線強勢格局，成為震盪盤勢中少數具續航力的族群。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
收盤／美股暴跌連鎖效應！台股崩跌近400點 記憶體封測還是硬扛
散熱新星邁萪！越南設新廠衝刺產能 11／21轉上市掛牌
國際盤勢／投資人憂AI泡沫加劇 費半崩逾3%日韓股齊跌！
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
其他人也在看
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 8 小時前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
【Yahoo早盤】台股暴挫700點摜破2萬8！分析師郭憲政「漲多回檔」：有望收紅K
台股今（5）日早盤隨國際股市重殺，一早下挫700點，摜破2萬8，最低觸及27,373點。啟發投顧分析師郭憲政表示，今日下挫屬於漲多回檔，多頭格局仍未變，美股也還有機會反彈創高，今日預估量落在6000億元，主力並未重殺，投資人不必自己嚇自己，很有機會開低後走揚，收下紅K。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
打房後座力來了！王光祥資金緊 借款換台北之星
中央銀行打房後座力來了。三圓建設、大同前董座，現任山圓建設董事長王光祥上周驚傳個人退票2,000萬元又註銷。王光祥4日證實：「確實我最近資金吃緊！」不過已啟動借款換「台北之星」豪宅協商機制，減壓財務，「現在大概都已經沒問題了」。工商時報 ・ 18 小時前
台股衝太猛被降溫！11月逼近「百兆市值」 期交所緊急調高16檔保證金...0050、小台、微台全中槍
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股熱到發燙！在台積電領軍猛攻下，大盤昨（3）日再創歷史新高，以28,334點作收，整體市值暴衝至98.85兆元，今日雖以下跌2...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電帶飛成資金寵兒 這5檔半導體「積」不可失！
晶圓代工龍頭台積電(2330)公布第三季財報，毛利率、營益率分別為59.5%、50.6%雙雙高於財測高標，同時第三季獲利季增39%創新高。根據CMoney統計，今年以來台股在美股屢創新高下攀升，受惠台積電權王股價強勢，大盤再度攀歷史新高，連帶激勵5檔台股半導體ETF股價締新猶，包括新光00904與富邦00892皆創掛牌來新高；還有群益00927、兆豐00913及中信00891等3檔。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
聯發科太苦了！潛在漲幅達37% 。1300元以下都是買點
相信有投資朋友發現，聯發科(3454)來到1300元左右壓不太下去，即使外資狂砍，但聯發科就是壓不到1000元，昨(4)日外資回頭買超2866張，反而是不斷發利多的本土投顧還是賣超，合理懷疑是有壓價的嫌疑，畢竟短期績效才能對投資人有所交代，但外資看的還是那一大段魚尾巴。今日台股下殺，又是補聯發科的好機會。理財周刊 ・ 11 小時前
小資族撿便宜！台積電開盤不到2小時「零股爆逾400萬股」 專家看多
美股估值偏高引發警訊，衝擊台積電，今（5）日盤中一度重挫50元至1455元，失守1500元大關，不到兩小時，盤中零股交易已爆出逾400萬股，顯示投資人積極進場。專家指出，短線震盪屬正常整理，不影響中長線投資價值，尚未持股者，可趁股價回落至1450元附近分批布局。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
寶佳狙擊中工想「一石二鳥」？最大股東中石化漲停近萬張排隊買
中華工程（1515）才因賣出「大麻花」豪宅「陶朱隱園」入帳12億元，股價急飆四成背後竟有寶佳集團欲搶經營權，中工揭露寶佳旗下「堡新投資」四天買進一成股權，今天中工開高後震盪，但換同集團、亦是中工持股10%最大股東中石化（1314）亮燈漲停，最高站上8.07元，並一度有近萬張買單排隊等買進，市場直指寶佳買中工意欲是拿「中石化」的龐大土地資產，經營權之爭恐擴大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
比特幣跌破10萬 麻吉大哥黃立成「帳戶剩14.9萬美元」深夜首發聲
「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈後轉戰加密貨幣市場，6月一度靠著HYPE幣獲利高達650萬美元（約1.95億台幣），被譽為幣圈傳奇，不過近期比特幣（Bitcoin）價格大跌，台灣時間11月5日跌破10萬美元大關，和上月6日創下逾12萬6千美元歷史高點相比，下跌超過20%。隨著加密貨幣大跌，黃立成手中的以太幣和HYPE多單11月3日中午再度遭到部分清算，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約459萬台幣）。對此，黃立成深夜首度發聲。太報 ・ 12 小時前
台股跌逾500點 「這8檔」逆勢亮燈漲停板
[NOWnews今日新聞]投資人憂心AI相關企業估值過高，華爾街越來越擔心企業獲利表現難以支撐高昂的市場估值，高盛、摩根士丹利等多家大型銀行執行長週二警示市場恐面臨修正，拖累台北股市今（5）日開盤下跌...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
就怕「1500萬實習生丟江山」？ 台肥董座案吳音寧確定出局
台肥公司上週五宣布，由行政院中辦副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表。由於農業部法人董事占過半台肥董事席次，所以吳音寧也被視為將接任台肥董座，引發輿論延燒，不過，台肥今早（4日）召開董事會，會上正式推舉台肥總經理張滄郎擔任董事長。中天新聞網 ・ 1 天前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 13 小時前
工程師靠投資翻身買3,000萬房！直雲「4面向選股法」多空都贏大盤
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 工程師出身的直雲，不是富二代，也沒有金融背景，從研究籌碼與基本面起家，用18年練就4面向選股法，創造高勝率，更因此買下3,000萬房產，證明投資是最公平的翻身之路。 直雲 小檔案 國立中正大學資工碩士，現職為科技公司軟體技術經理，在念碩士時，便投入市場，...Money 錢 ・ 1 天前
外資大倒「這檔」ETF破5萬張！慘累積連19賣 00878也被出貨上萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（3）日終場上漲101.24點，收28334.59點，漲幅0.36%，成交金額為5632.37億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
玉山金併三商壽可望拍板敲定！今同步暫停交易，晚間將公布細節
【財訊快報／記者劉居全報導】玉山金控(2884)併購三商壽(2867)今(5)日可望拍板敲定!根據證交所公布，玉山金、三商壽及三商(2905)今日將同步暫停交易，期交所也公布玉山金期貨及選擇權今日也同步暫停交易；而玉山金也預告將於今晚18:30召開記者會，外傳在雙方董事會通過合併後，記者會將可望宣布玉山金併購三商壽的細節，包含換股比例、員工安置方案等以及未來規劃等。儘管先前市場於10月下旬傳出三商壽在玉山金控及中信金控(2891)搶親下，最終由玉山金成功搶下三商壽，補足玉山金在壽險市場的版圖，加上先前玉山金購併保德信投信(現已改名玉山投信)，玉山金開啟「銀保證」三主軸的經營模式。不過玉山金先前曾發布重訊說明，針對併購評估與執行併購作業，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。外傳玉山金在併購三商壽後，資產規模可望將從目前4.2兆元增加到5.8兆元，在金控排名也將大幅前進，可望從目前排名第10名，跳升至第六名，僅次於國泰金(2882)、富邦金(2881)、中信金(2891)、台新新光金(2887)、臺灣金。此外，根據集保結算所最新統計顯示，截至 10財訊快報 ・ 15 小時前
大摩、小摩齊看多！看好這「記憶體大廠」獲利暴增5倍、有望叩關0050
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導外資再度看好台灣記憶體股前景。摩根大通證券近日發布最新報告，將華邦電評等從「中立」上調至「優於大盤」，並給出每股合...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
吳音寧董座有變數？台肥法人董事換成「他」
[NOWnews今日新聞]台肥公司人事異動再掀波瀾，原先外界普遍預期，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，出任新任董事長已成定局，未料台肥昨（3）日晚間近9點突發第三次重大公告，宣布法人董事代表再...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前