普發現金1萬開放登記 高雄飯店推優惠、嘉義加碼3千

全民普發現金一萬元今天開放網路登記，高雄市的飯店餐廳也看準普發商機，漢來美食集團推出抽獎方案，日航酒店及福華酒店則是推出住房餐飲優惠，下殺34折；至於地方政府也釋出好康，嘉義市議會通過臨時動議，加碼現金三千元，市長黃敏惠承諾，會在財政許可下研議。





酒店推出優惠方案，搶攻普發大餅。（圖／民視新聞）





精緻舒適的飯店客房，好好放鬆身心。還可以到餐廳享用精緻餐點，從輕食沙拉到主餐牛排，五家參加任君選擇。酒店推出優惠方案，搶攻普發大餅。高雄日航酒店營運滿週年，遇上普發一萬元政策，推出限時住房優惠，原價超過20000元的住宿及餐飲饗宴，平日每晚只要6900元，等於打了34折。另外高雄福華也推出尊爵方案，萬元客房贈送價值6900元，包含Ａ５和牛和龍蝦的雙人豪華海陸套餐，扣下來，等於一晚房費不到兩千。高雄漢來則是推出抽獎方案，旗下５３家餐廳共襄盛舉，只要消費滿兩千元，就可抽價值一萬元美食現金禮券。

日航酒店及福華酒店推出住房搭配餐飲方案，優惠下殺34折。（圖／民視新聞）





看準普發商機，飯店餐廳推出好康優惠，而嘉義則是有議員提議，在中央普發一萬的基礎上，嘉義市直接現金加碼三千元。嘉義市議員張秀華表示，113年度稅計餘額還有11.7億，因此提議普發現金三千元，議會通過臨時動議，市長黃敏惠也承諾，在財政許可下可以研議實行，加碼小確幸刺激消費、照顧民生，也讓嘉義市民相當期待。





