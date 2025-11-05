普發現金1萬開放網路登記 嘉義市議會決議加碼3千

娛樂中心／李汶臻報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月22日在馬來西亞突然身亡，大馬歌手黃明志捲入其中，成為該案首要調查的關鍵對象。在此之際，被封「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）在社群自爆今年3月曾被邀去大馬參加「神秘旅行」，有關說法被質疑故意「開蹭」。網紅推手圤智雨則是震撼爆料黃明志曾在台北「約過」最強女優娃娃，今（5日）更是上傳超猛鐵證，大量疑似兩人調情、約開房間的私密對話流出。女方不僅主動獻上裸色片，甚至連兩人展開「親密連結」的神秘209號房也曝光了。

民視 ・ 5 小時前