普發現金1萬開放網路登記 嘉義市議會決議加碼3千
全民普發現金1萬元今(5日)起開放網路登記，嘉義市議員張秀華今天提出臨時動議，建請市府研議市民加碼普發現金3千元，獲其他議員附議通過；嘉義市長黃敏惠會後表示，市府將審慎評估、研議辦理，「朝這方向努力去做」。
嘉義市議會定期會今天市長施政報告後，張秀華登記10分鐘發言，並與議長陳姿妏共同擔任動議人，提出「辦理嘉義市民普發現金3000元」臨時動議案，獲在場議員全數附議通過。
張秀華說，嘉義市的姊妹市及鄰近嘉義縣梅山鄉、義竹鄉，都加碼發放3000到5000元現金，嘉義市府113年歲計餘額11.7億元，財政狀況穩健，有能力在中央普發1萬現金時，再加碼3000元。
市長黃敏惠會後表示，嘉義市是全台少數在疫情艱困時，普發2000元現金的縣市，感謝議員們對市民福祉的關心，今天議會通過的普發3000元現金案，預估約需逾7億元，市府將盡快研議並將方案送至議會，有確定會再向市民報告。
