普發現金1萬領不領？蔣萬安：由我「老闆」處理

中央普發現金1萬元給民眾，5日開放身分證字號末碼0、1的民眾上網登記。台北市長蔣萬安5日上午也被問到是否會登記領取，他表示，家裡的財務是由「老闆（太太）」在處理，會回去問問看她。副市長李四川則表示「還沒有時間去登記」。

而在專案報告結束後的質詢，民眾黨議員黃瀞瑩及民進黨議員洪婉臻也都詢問蔣萬安是否會去登記領取，蔣也表示「要問我老闆（太太）」，因為家中的財務是太太在處理。

至於被問到會不會登記領取，或是領取後要用在哪，蔣萬安則表示容他保留一點空間，一般來說就是看家中需求，家用的部分都是太太來處理，因此尊重她的處理方式。

李四川進入議會時也被媒體詢問是否有登記領取，他則表示「還沒有時間去登記」。

