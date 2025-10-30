普發現金1萬 未成年人領取方式看這裡
[NOWnews今日新聞] 全民普發現金1萬元，不少家長關心未成年人該怎麼領取？財政部今（29）日表示，未滿7歲未成年人應由父母或監護人代領；滿7歲至未滿13歲未成年人可選擇用自己帳戶登記入帳領取，如有提款卡也可在ATM領現，或用父母或監護人帳戶或提款卡代領。至於13歲以上未成年人，一樣有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道，可用自己的金融機構帳戶登記入帳、以自己的提款卡在ATM領現、自己或委託他人至郵局臨櫃領現。
有關普發現金1萬元，財政部提供民眾多元便利管道領取，可採登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領現3種方式，登記入帳將於11月5日開放預登記，11月17日起開放ATM領現，11月24日開放郵局領現。
至於不少家長對於未滿13歲、13歲以上未成年人的1萬元如何領取感到困惑，財政部今日也特別說明，這次普發現金比照112年普發現金代領機制，未滿7歲未成年人應由父母或監護人代領。
至於滿7歲至未滿13歲未成年人可選擇用自己帳戶登記入帳領取，如有提款卡也可在ATM領現，或用父母或監護人帳戶或提款卡代領。
針對13歲以上未成年人領取方式一樣有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道，財政部表示，如果自己有金融機構帳戶及提款卡，可用該帳號或提款卡採登記入帳或ATM領現；如果沒有金融機構帳戶及提款卡，可攜帶健保卡至郵局臨櫃領取，也可委託他人持本人健保卡及受託人具照片身分證件正本領取。
財政部進一步表示，這次普發現金領取期限至明（115）年4月30日止，領取時間充足，民眾可選擇適合的方式領取，不過，政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾留意假訊息，避免受騙上當。
