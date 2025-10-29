財經中心／林奇樺報導

普發現金1萬元即將上路了，家長們也關心，要怎麼幫未成年的孩子領取呢？對此，財政部表示也做出解答了。

財政部說明，「全民＋1 政府相挺」普發現金提供包含登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領現等領取方式。其中，登記入帳將於11月5日開放預登記，ATM領現自11月17日起開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開始辦理。

普發現金1萬「未成年該怎麼領」？財政部1張圖秒懂。（圖／翻攝自財政部官網）

針對民眾關心的未成年人領取方式，財政部指出，比照過去普發現金的方式：

-未滿7歲的兒童：需由父母或監護人代領

-滿7歲至未滿13歲的未成年人：可選擇以本人帳戶登記入帳或持提款卡至ATM領現，也可由父母或監護人以帳戶或提款卡代領。

-13歲以上未成年人：與成人相同，可選擇登記入帳、ATM領現或郵局臨櫃領現三種方式；若本人無銀行帳戶或提款卡，可攜帶健保卡至郵局辦理，或委託他人代領，受託人須攜帶具照片的身分證件正本及本人健保卡辦理。

財政部提醒，普發現金領取期限至115年4月30日止，時間充足，民眾可依個人情況選擇最方便的方式領取。同時也呼籲，政府不會以簡訊、電子郵件或電話通知民眾領錢或要求操作ATM、網路銀行轉帳，遇到可疑訊息務必提高警覺，必要時可撥打165反詐騙專線查證，共同防堵詐騙。

