普發現金11月上路 元大、台新雙強加碼搶客 最高放大至12萬元

全民矚目的「全民＋1 政府相挺」普發現金即將登場，11月5日起開放網路預登記，各銀行紛紛祭出加碼優惠搶攻存款入帳商機。其中，元大銀行與台新銀行率先推出抽獎與高利方案，讓民眾在領取政府補助的同時，有機會再領現金、拿點數，最高可將1萬元紅包放大至12萬元。

此次政府普發現金引爆金融業競爭搶商機，各家銀行除提供便利領取管道，也結合抽獎、回饋與高利存款優惠，吸引民眾將資金留在自家帳戶。元大主打高額現金抽獎，台新則以多重回饋與行動銀行整合吸客，兩家銀行皆盼藉此強化數位金融滲透率，讓全民紅包變「放大利益」的起點。

元大銀行今天表示，配合推出「領萬元 抽萬元 普發現金找元大」活動，自11月5日至2026年2月28日止，凡於財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，選擇「登記入帳」至元大銀行臺幣帳戶，或持元大金融卡至全台元大ATM領現金者，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。

若指定入帳至「元大數位存款帳戶」，則可再參加加碼抽獎，最高再拿10萬元現金，合計最高可抱走11萬元。活動總獎金高達50萬元，等於把政府發的1萬元紅包持續放大。

此外，元大銀行也同步祭出數位帳戶新戶優惠，包含審核成功後6個月內享最高3%活儲優利、每月跨行提款、轉帳免手續費99次、完成指定任務再拿500元回饋金、既有客戶首次申辦數位帳戶者，也可享1.125%活儲利率。

台新銀行也同步響應政策，推出「ATM即領即用、線上登記入帳」兩種方案。民眾可持任一銀行金融卡至全台台新ATM，點選「全民＋1 政府相挺」即可領取1萬元現金；也可上官方網站登記台新帳號，選擇入帳方式，自動於指定日入帳。

台新銀行也祭出三項活動，包括ATM領現天天抽、線上入帳抽獎加碼、Richart數位帳戶新戶優惠等，也鼓勵民眾善用補助金搭配理財或消費方案，例如透過Richart Life App購買iPhone 17，刷台新信用卡享最高24期零利率。

