普發現金2.0有譜？藍委提發1萬元「石油津貼」卓揆沒說死：可討論

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行政院長卓榮泰。（資料照／姚志平攝）

中東戰火引發國際油價震盪，帶動原物料價格上漲，恐推升國內民生通膨壓力，藍委羅明才、賴士葆相繼建議，近期萬物齊漲，政府應每人普發1萬元。對此，行政院長卓榮泰14日回應，先前因應國際情勢的《韌性特別條例》及特別預算還在執行中，能否擴大使用，這是可以討論的方向。

韓國政府11日宣布，27日起，向所得在後70％的每位國民發放「高油價支援金」，最低至少10萬（約合新台幣2140元）、最高可達60萬韓元（約新台幣1.3萬元），估計全韓國將有高達63％國民受惠。

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羅明才13日建議，近期萬物齊漲，政府應每人普發1萬元。主計總處主計長陳淑姿回應表示，此作法所需預算至少2360億元，財政負擔沉重，現階段仍以凍漲措施優先，後續再評估發放現金。

賴士葆14日質詢時又提到，針對中東戰事，各界關注政府如何幫助全民，羅明才提議每人發新台幣1萬元的石油津貼，所需經費約2360億元，也有綠委說可以提特別預算，金額約1300億元，也有人建議直接補貼不用特別預算。他問卓榮泰，這3種方式，比較喜歡哪一種？

卓榮泰回應表示，之前有因應國際情勢的韌性特別條例及其特別預算，還在執行中，能否擴大使用，這是可以討論的方向，如果可以的話，能否從中挪出一些來使用或者是追加，都是方式，但討論後如果真的不行，是否要針對受損產業進行了解後，以個別補貼或用特別預算方式進行。

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