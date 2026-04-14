普發現金2.0要來了？藍委喊發石油津貼 主計總處揭財政壓力

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針對立委提案普發石油津貼，主計總處回應。（本刊資料照）

中東戰事升溫推升能源與原物料價格，國內物價壓力逐漸浮現。立法院財委會13日針對相關議題進行專案報告，多名立委關注政府是否可能再度推動「普發現金」，甚至編列特別預算因應。主計總處主計長陳淑姿表示，若要補足經費缺口，透過特別條例編列特別預算確實是選項之一，初步估算規模約近1300億元。

報告指出，美國與中東情勢變動已間接影響台灣能源與民生物價，包含油價與外食成本上升等問題，政府目前採取減稅、凍漲與補貼等措施，但相關支出需求逐步擴大。主計總處盤點後發現，包含經濟部、中油、台電、交通部及農業部等單位所需經費約1292億元，現有預算明顯不足。

會再發1萬元現金嗎？

國民黨立委羅明才提案，建議比照過去普發現金政策，每人發放1萬元「石油津貼」，以減輕民眾負擔並刺激經濟。他指出，近期從手搖飲、便當到自助餐價格普遍上漲，民生壓力沉重，而過去普發現金曾帶動GDP成長約0.415個百分點，若再度實施，預料可再次提振內需。

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不過，陳淑姿回應，若全民普發1萬元，所需經費約達2360億元，規模龐大，對財政將造成不小負擔，相關政策仍須審慎評估。目前政府仍以凍漲油價等方式，從源頭抑制物價上漲，避免後續更高成本支出。

特別預算會成解方？

針對是否編列特別預算，主計總處指出，目前有2種作法，一是追加預算，但受限於總預算尚未通過；另一則是透過特別條例編列特別預算，規模約1300億元，仍需由行政院進一步裁示。

此外，國發會表示，台灣目前物價仍在可控範圍，今年第1季消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，低於原先預期。官員強調，物價具有「向下僵固性」，政策上傾向從前端穩定價格，而非事後發放補貼。

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