普發現金5日開放登記 純網銀推回饋、抽輝達投資金

（中央社記者蘇思云台北4日電）普發現金可採登記入帳方式領取，純網銀看準話題，將來銀行推出5選1回饋，如外匯優惠定存、行動支付加碼回饋等，若明年1月30日前入帳到將來銀行戶頭，可抽輝達（NVIDIA）投資金，LINE Bank也推抽獎活動，最高可抱走現金新台幣3萬9900元。

財政部今天表示，普發現金登記入帳將自11月5日上午8時起開放預登記，前5天以身分證字號或居留證號尾數分流，款項將於11月11日晚間6時起陸續入帳，加計銀行作業程序，民眾可於11月12日領到新台幣1萬元。今年普發現金新台幣1萬元領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式。

將來銀行今天宣布，11月28日零時前選擇將來銀行做為登記入帳帳戶，可以享有大將卡、行動支付、外匯、房貸與財管5大權益的5選1回饋，如果在明年1月30日前完成入帳者，還可再參加市價近10萬元的NVIDIA投資金抽獎。

將來銀行指出，專案主打人人有獎，存款族可選美元一個月期12%優惠定存，短天期、高利率，適合具外幣資金停泊需求的族群；支付族可選大將卡（不含將將卡）加碼2%回饋無上限，或是選行動支付如全支付、街口等享2%加碼，另外也針對購屋族、財管族提供點數回饋。

如果民眾在2026年1月30日前登記並完成入帳至將來銀行，還有機會抱回NVIDIA投資金，中獎人可以獲得NVIDIA的15股等值新台幣投資金，如果依照美國時間10月31日收盤價換算，投資金近新台幣10萬元。

純網銀LINE Bank也宣布，10月28日起至12月31日止，凡設定登記入帳到LINE Bank主帳戶且有入帳，就能有1次3萬9900元現金抽獎機會，如為LINE Bank新戶，可再額外有1次現金抽獎機會。（編輯：楊凱翔）1141104