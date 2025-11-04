普發現金5日開放登記 4個詐騙網站千萬別點

全民期待的「普發現金1萬元」開跑囉！財政部今(4)日舉行記者會宣布，「全民＋1政府相挺」普發現金登記入帳網站10000.gov.tw，將於明(5)日上午8時啟動線上登記，民眾只要透過手機、平板或電腦上網即可完成，最快11月12日就能收到款項。財政部呼籲民眾多利用「登記入帳」方式，免出門、免排隊又安全。

根據規畫，今(2025)年普發現金共有5種領取方式，包括「登記入帳」、「直接入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」及「造冊發放」。其中「登記入帳」最便利，只須準備本人或代領人的身分證字號或居留證號、健保卡號及金融機構帳號，上網輸入即可。系統核驗無誤後，現金將直接匯入指定帳戶。

廣告 廣告

為確保上線初期系統能穩定運行，11月5日至9日的登記前5日，採身分證或居留證號尾數分流辦理。首日開放尾數0、1者；6日開放2、3者；7日為4、5者；8日為6、7；而9日為8、9。11月10日起全面開放，不限尾數皆可登記。財政部提醒，網站運作至2026年4月30日，民眾可選擇方便時段上網辦理，不必急於一時。

凡於11月5日至10日預登記期間，完成登記並經系統檢核成功者，款項將在11月11日晚間6時起至12日，依各銀行作業程序陸續撥入；11月13日起網站開放「查詢登記結果」功能，若出現「入帳失敗」或「帳號檢核失敗」，可重新登記修正資料。

財政部警示，政府機關官方網址結尾皆為「.gov.tw」，不會夾帶數字、字母或特殊符號，近期已查獲4個偽冒財政部的詐騙網站，包括twmof.xyz、twmof.info、cgbs.shop、cgsss.info，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，責令網路服務業者封鎖並下架。

民眾應注意，政府不會主動以簡訊、電子郵件或電話通知登記或領錢，更不會要求至ATM或網銀操作轉帳；若遇可疑訊息，請立即撥打165反詐騙或1988客服專線查證。認明普發現金唯一官方網站為10000.gov.tw，切勿點擊可疑連結，並留意任何冒用政府名義的假訊息。

協助建置登記系統的數發部則指出，平台符合行政院「高」等級資通安全標準，所有資料傳輸與儲存均經加密防護，專案結束後2個月內即刪除，將持續與財政部及內政部合作強化防詐偵測，確保網站運作安全與民眾資料完整。

原文出處

延伸閱讀