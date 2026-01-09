普發現金6000元 嘉市府公告1/24-25嘉市東西區消費金發放所136處地點

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府為振興經濟普發市民現金6000元即將發放，時間為115年1月24日（星期六）、1月25日（星期日）辦理嘉義市振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫發放作業，嘉義市政府於本市東、西區分別設置65及71處，共計136處發放所。

136處發放所名稱、發放所地址及劃定前往領取之里鄰名稱，詳如「嘉義市政府振興經濟強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫發放所設置地點一覽表」。

嘉義市政府預計於115年1月16日由里、鄰長或里幹事發送通知單暨委託書到家戶。為妥善分流、讓普發現金領取更加順暢，請市民朋友務必依照通知單上的領取時間、地點，攜帶相關證明文件，前往領取。

圖：嘉義市普發現金6000元，1月24、25两天發放，請市民攜帶相關證件前往市政府指定場所領取。（圖片嘉義市政府提供）