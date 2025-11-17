普發現金ATM開領！蘆竹分局加強巡守 232處ATM全面布警

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】全民普發現金 1 萬元今（17）日正式開放ATM提領，為確保民眾在「全民＋1 政府相挺」期間（114年11月17日至115年4月30日）安心領取，桃園市警察局蘆竹分局自首日即全面啟動金融機構ATM安全維護勤務，並開設「專案聯合指揮所三級開設」，全力守護轄內治安與金融秩序。

普發現金1萬元今（17）開放ATM領取，蘆竹警方在轄內各ATM加強巡守。（記者翻攝）

蘆竹分局指出，轄內共有 232處ATM，為因應領現人潮，今起前五日（11月17日至21日）優先啟動重點加強複式巡守與反詐勤務。警方針對所有開放提領的金融機構及ATM據點全面部署警力，採「定點守望＋機動巡邏」的多層次巡守模式，提高在領現熱點的巡邏頻率，以防範強盜、搶奪等財產犯罪或秩序混亂情形。

此外，為避免提領人潮集中造成爭執或糾紛，警方也在各大ATM據點協助現場動線與排隊秩序管理，確保民眾能安心且順利依序領取普發現金。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，普發現金政策推動期間，詐騙集團往往藉機散布假訊息或假連結企圖詐財，因此蘆竹分局也同步透過臉書等社群平台加強反詐宣導。他提醒民眾務必透過官方公告的正規方式領取，不要輕信網路訊息或接聽陌生來電，警方也會持續加強巡守，守護民眾的財產安全。

