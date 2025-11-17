普發現金ATM領取首日 蘆竹警力巡守維護治安與反詐
全民$10,000元普發現金17日正式啟動ATM提領，為確保民眾在「全民＋1 政府相挺」期間（自114年11月17日起至115年4月30日止）能安心、順利領取，桃園市政府警察局蘆竹分局於首日即啟動「普發現金金融機構ATM安全維護」勤務，並開設「專案聯合指揮所三級開設」，全力維護轄內治安與金融秩序。
蘆竹分局精確掌握轄內共計232處ATM地點，為因應金融機構ATM領現開放，即日起前5日（114年11月17日至21日），分局啟動重點加強複式巡守及反詐勤務，另為防範因領現人潮衍生強盜、搶奪等財產犯罪或秩序混亂情事，蘆竹分局針對轄內所有可供提領的指定金融機構及ATM設置地點，全面部署警力，採多層次巡守勤務。
針對ATM領現熱點，提高巡邏頻率，以「定點守望」與「機動巡邏」相結合的方式，預防潛在的危害治安情事。維護現場秩序， 派員協助維護可能出現排隊人潮的ATM現場動線及秩序，確保民眾能依序提領，避免因久候或擁擠引發糾紛。
蘆竹分局分局長楊贊鈞表示有鑑於普發現金政策極易遭詐騙集團利用，蘆竹分局於臉書民眾宣導最新的反詐騙觀念，ATM領現熱點現場 ，提高巡邏頻率 確保民眾財產安全，再次提醒民眾務必透過官方管道領取現金。
