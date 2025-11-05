普發登記開跑！100%假網址要知道 4釣魚網站也謹記

今（5）日開放身分證尾數為「0、1」的民眾登記領取全民普發一萬元。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





今（5）日起，開放身分證尾數為「0、1」的民眾登記領取全民普發一萬元。不過，財政部提醒，近期發現有4個偽冒財政部的詐騙網站，呼籲民眾務必提高警覺。財政部強調，政府機關的官方網址皆以「.gov.tw」結尾，且「gov」前面一定是「.」，不會再加上任何英文字母或數字。

財政部表示，10月31日（五）晚間及11月2日（日）上午，透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部的可疑網址（twmof[.]xyz、cgbs[.]shop、twmof[.]info、cgsss[.]info）。財政部也已依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，於發現後立即責令網際網路接取服務提供者停止解析或限制接取，並通知相關業者啟動封鎖措施，以防止民眾誤點受騙。

為防範假冒「財政部普發現金」的釣魚詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司成立跨機關防詐專案小組，進行24小時即時監控與偵測，一旦發現仿冒網站或偽造LOGO，將立即啟動防護機制，防止詐騙事件發生，保障民眾權益。財政部強調，政府對任何犯罪行為絕不寬貸，將依法嚴辦到底。

同時，財政部再次提醒，政府不會透過簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，更不會以電話要求民眾至ATM或網銀操作轉帳。民眾若接獲可疑訊息，切勿點擊或填寫個資，以免遭盜取或詐騙。遇到可疑網站或訊息時，請立即撥打165反詐騙專線，共同防堵詐騙。

政府不會要求填寫個人或金融資料，也不會索取信用卡OTP驗證碼。（圖／翻攝自內政部警政署官網）

內政部警政署也指出，刑事警察局近期分析多起民眾檢舉的釣魚網站，包括https://mofy-gov.net/tw、https://mofb-gov.net/tw、https://6000-mof-tw.net/tw，以及假冒信箱do_not_reply@on24event.com。這些網站皆仿冒政府官方網頁形式，誘導民眾誤信。刑事警察局已強力追查並封鎖相關假連結，並提醒民眾辨識要訣：假網站或假信件網址通常包含亂數或使用「.com」、「.net」等商用域名，而非以「.gov.tw」結尾的政府網址。

財政部強調，政府機關的官方網址皆以「.gov.tw」結尾。（圖／翻攝自內政部警政署官網）

防詐三要點

1.不點擊：勿點開來源不明的簡訊或電子郵件連結。

2.不提供：政府不會要求填寫個人或金融資料，也不會索取信用卡OTP驗證碼。

3.多查證：若有疑慮，請撥打165反詐騙專線，或至政府官方網站查詢確認。