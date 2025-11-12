普發萬元上路》IKEA祭最高85折優惠，爆款商品曝光！再助嘉義老派出所華麗變身

2025年普發一萬現金政策啟動後，零售與家居市場買氣回溫，IKEA順勢推出年終最強優惠，鎖定年底換屋與家飾更新潮。活動自明（13）日起至11月30日止，凡宜家卡卡友於全通路單筆消費滿3000元享9折，實體門市滿5000元更享85折（單筆最高折扣上限60000元）。

同時，IKEA 餐飲據點也加入回饋戰線，瑞典餐廳、美食小站與食品超市均祭出滿300元9折優惠，藉由「吃＋買＋體驗」的全通路優惠策略，激發年底消費循環。

話題單品如何變銷售引擎？十大爆款背後的社群行銷力

IKEA同步公布年度十大人氣商品名單，其中多款在社群平台上掀起病毒式傳播，成功轉化為線下買氣，例如DYVLINGE旋轉休閒椅（橘色）以亮眼配色成為年度熱銷冠軍；VARMBLIXT甜甜圈燈與HORNFELS消波塊延長線則在Threads、Instagram上因外型趣味而爆紅，成為家居界「網紅商品」；而PRUNKHALLON粉色波浪鏡、SKOGSDUVA花型靠枕 等，則帶動女性與年輕族群的拍照打卡風潮。

廣告 廣告

這些商品共通點在於結合設計美感與社群識別性，IKEA透過話題商品創造「視覺記憶點」，讓每件家具都能成為生活中的社交話題，形成從社群到實體的消費閉環。

IKEA為何跨足地方創生？從賣家具到創造城市價值

除年終折扣外，IKEA今年也首度參與地方創生專案，攜手嘉義市政府翻新「興中派出所」，將這棟位於古諸羅城西門、具數十年歷史的建築，轉化為青年創業基地「西門交誼創新所」。此案不僅延續地方文化記憶，更透過北歐設計思維重新詮釋空間功能，結合共享辦公、創業交流與展覽活動，展現IKEA企業業務的整合能力。

IKEA 表示，此次專案由企業業務提供從空間設計、運送到安裝的一站式解決方案，協助嘉義市政府打造兼具美感與機能的共創場域，也象徵品牌從家居零售邁向「空間服務」的新階段。

3樓是新創團隊交流的核心場域，以「RISE」為主題，象徵創業旅程的啟程。（IKEA提供）

空間設計如何轉化為創業能量？嘉義基地成北歐設計示範點

「西門交誼創新所」以3層樓空間貫穿不同主題：

一樓「ROOT」：以木質與磚紅設計延續城市脈絡，搭配IVAR松木層架與沙發，營造開放展覽氛圍。

二樓「CORE」：導入MITTZON系列折疊桌、活動白板與可堆疊座椅，打造彈性會議與教學空間。

三樓「RISE」：為創業團隊核心場域，配置ELVARLI層架、MITTZON高桌與 IDÅSEN 抽屜櫃等產品，搭配多層次照明與收納設計，創造「一室多用」的工作情境。

嘉義市長黃敏惠表示，「透過歷史建築的再生，我們希望讓文化不僅留在記憶，而能成為支持青年創業的基礎。」這座基地成為嘉義首個以北歐設計精神重構的地方創生據點，也讓 IKEA 的品牌價值從消費場域延伸到城市文化治理。

IKEA 的下一步？以設計與永續驅動城市經濟循環

IKEA一方面透過普發一萬與年終優惠撬動短期消費需求，另一方面以企業業務模式深耕地方合作，拓展設計、空間與永續的長期價值鏈。

對零售產業而言，這樣的轉型路徑代表「品牌不只賣產品，而是參與生活系統」。從爆紅話題商品到嘉義地方創生案，IKEA正以北歐設計為核心，重新定義消費與城市的關係，讓「創意設計 × 社會責任」成為推動台灣家居市場成長的新驅動力。

更多風傳媒報導

