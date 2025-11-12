普發萬元今入帳！旅遊平台推999元機票開搶 迪士尼樂園買1送1
【記者莊偉祺／台北報導】全民普發現金1萬元今起入帳，旅遊平台搶年底出國商機推優惠，包含今起開搶999元機票可飛日韓泰、999元住國外飯店，還有環球影城、迪士尼樂園門票以及日本行程都有買1送1。
配合全民普發現金1萬元今（12日）起入帳，旅遊平台Trip.com今起至11月14日推出「機票住宿票券日」活動，期間包含11月12日機票日活動，中午12點開搶單程直飛台北往首爾、釜山、香港，單人999元機票；晚間9點30分，則可購買單程直飛台北往曼谷、清邁機票，享單人999元優惠價。
11月13日飯店日活動，中午12點開搶韓國熱門旅遊景點L7海雲台樂天飯店、LOTTE L7 江南、濟州鹹德優拓由布萊斯飯店，以及福容徠旅中壢、德立莊酒店等台灣飯店，每晚999元優惠，平日每晚最高現省6500 元，假日則最高省近8000元
11月14日票券日活動，中午12點開搶台灣、韓國、越南等地，共57種限量票券、eSIM、交通預訂優惠，包含韓國愛寶樂園、沖繩美麗海水族館門票等32種票券享買1送1；還有日本、越南與歐美多國eSIM 、長灘島一日跳島遊、韓國樂高樂園與南怡島一日遊等20種票券半價優惠等。
Klook也延長雙11優惠至11月14日，期間包含環球影城和迪士尼樂園都有機會搶到買1送1、1折門票；出國行程如白川鄉一日遊、京都天橋立一日遊等，也推出限量買1送1活動；國外住飯店也同步推出限量優惠碼，最高現折2000元。
此外，即日起至11月14日，還有「全站折1111元」、「eSIM 10元」等活動，適合安排年底出國玩撿便宜。
