普發萬元來了！超商、量販店強推「現金放大術」

記者徐兆緯、陳心慈／台北報導

普發一萬登記5日開跑，您想好要怎麼花這筆錢了嗎？各大量販店端出優惠，包括家樂福推出在APP內單筆儲值滿1萬元，獲得10%回饋金；特力屋註冊APP會員，可領共計1萬元的電子折價券；全聯超過300款商品，憑福利卡享買一送一；大全聯推出限時回饋，消費滿千元即可獲得1000元激省券，就連連鎖超商全家、7-11都推出強檔優惠，要搶攻普發一萬消費市場。

普發一萬登記開跑，各大量販店、超商祭出優惠。

民眾來到量販店大採買，更要趁著普發1萬現金買好買滿，現在業者推出錢包放大術，除了一萬塊再給一千元回饋。

普發現金1萬元5日正式開放登記，怎麼把錢放大再放大？家樂福祭出活動，11月12日至12月11日在家樂福APP內單筆儲值滿1萬元，即可獲得10%回饋金，相當於再拿1000元。

家樂福祭出現金回饋。

民眾：「一萬塊裡面再多一千塊錢，很好。」

民眾：「就覺得以後應該也用的到，因為最近有想要買家電這樣子。」

家樂福公共事務部北區經理張君鴻：「過年期間平均一個單的單量，大概就是兩、三千塊以上起跳，特別是你買家電商品回饋更多，我們現在評估到12月，至少業績可以成長1到2成以上。」

看準年底家具汰舊換新，也有業者推普發加碼優惠，特力屋打出1萬元的電子折價券，但必須加入APP會員；全聯週年慶搭上普發話題，超過300款商品憑福利卡享買一送一；大全聯也推出限時回饋，只要消費滿千元，就可獲得1千元折價券。

量販店祭出各式優惠。

超商業者也搭上普發萬元列車，全家推出限量好神卡，卡面有可愛媽祖與財神設計，每張2000元，等於把現金儲值在裡頭，還多了210元紅利金，APP也同步開跑刮刮樂活動，花1000元之後，可等值消費以及另外獲得100元紅利金，刮開還有機會再抽獎，最高有機會獲得一萬元購物金。

全家推出限量好神卡與APP活動。

超商龍頭7-11也下猛藥，推出1000元放大隨取卡，單張最高可消費到1070元，再加贈會員點數。

民眾：「應該會有興趣，能省則省，多省一點也不錯。」

民眾精打細算搶好康優惠，賣場迎戰普發熱潮，搶攻消費市場大餅。

