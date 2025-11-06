普發萬元催買氣！Yahoo購物揭「萬元Top10熱銷榜」聚焦三大升級
【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】「普發一萬」登記昨日開跑，成年底最強消費催化劑！Yahoo購物觀察，萬元價格帶商品買氣持續攀升，3C科技、智能家電與精品黃金等高單商品表現亮眼。Yahoo購物今公布「萬元Top10熱銷榜」，揭露消費者萬元左右預算多集中於「生活品質升級」三大方向：科技配備、居家家電／娛樂以及輕奢品味。此外，Yahoo購物指出，雙11期間站內夜間流量自晚間8點快速升溫，9點達流量高峰，實際交易高峰則落在深夜11點，該時段平均客單價年增逾2成 ，顯示消費者夜間瀏覽比價後，更傾向於深夜下單完成消費！迎戰深夜消費力，Yahoo購物「1111買買節」正慶明天（11/7）開跑，加碼推出「夜貓限定2小時優惠」單筆滿2萬加碼送1,000購物金，搭配全站1折起與最高40%回饋，11/11當日加碼滿1,111登記送星巴克咖啡、滿3萬再送統一集團千元數位禮券。精選1克拉培育鑽戒現省5萬、LOEWE Puzzle包款便宜近3萬、Tod’s APA牛皮包最高享40%回饋，3萬就能入手、現省2萬相當於55折，還可再拿破萬回饋！
▲11月7日起到COLD STONE購買限定冰品「芋宙漫遊」，掃描ㄚ虎QR Code就有機會抽折價券與11,111 OPENPOINT。（圖／Yahoo台灣電子商務提供）
萬元Top10熱銷榜：3C科技、智慧家電買氣急升、輕奢時尚強勢入榜
Yahoo購物觀察平台「萬元Top10熱銷榜」呈現三大消費趨勢：「高效科技配備」持續領跑，高CP值的三星手機奪冠、「舒適家電 / 娛樂」買氣急升、「輕奢精品」強勢入榜。消費者普遍追求更高效能、更高品質與更高質感的生活體驗。
▲Yahoo購物「1111買買節」正慶主打40_回饋、狂撒百萬折價券、夜貓族滿2萬送千！（圖右為Yahoo台灣電子商務副總經理賴美均／Yahoo台灣電子商務提供）
●3C科技效能升級：熱銷奪冠的「Samsung Galaxy A56智慧手機」、「Insta360 X5 8K全景運動相機」與「Acer XC-1720桌上型電腦」強勢攻佔榜單前3名，顯示消費者對於行動效能與影像創作配備需求持續增加。
●家電效率與娛樂同步升級：「小米Xiaomi 掃拖機器人」、「Panasonic浴室暖風乾燥機」分佔第4、5名，成智慧家電換新首選。近來冷空氣報到，除濕家電熱銷，「HITACHI日立除濕機」以近4倍 的驚人成長登上第7名；而搭載《寶可夢傳說 Z-A》的「Switch2」再掀搶購潮，銷售翻倍拿下第6名，晉身萬元爆品行列 。
●輕奢精品回歸，犒賞型消費當道：雙11精品與黃金業績週成長6成 ，YSL信封包、Goyard HOBO包等高價品牌包款、入門輕奢款Longchamp皮革系列熱銷；近期時尚品牌ISSEY MIYAKE三宅一生意外出圈爆紅，BAOBAO包款憑話題熱度搶進榜單！此外，黃金業績年增最高超過3倍，鑽石銷售也勁揚1.5倍 ，其中天然鑽以30分、培育鑽以1至2克拉最受青睞，成為榜外熱銷黑馬。
Yahoo購物萬元Top10熱銷榜
1【Samsung】Galaxy A56智慧手機
2【Insta360】X5 8K全景運動相機
3【Acer】XC-1720第12代8核桌上型電腦
4【小米Xiaomi】掃拖機器人 S20+ 台灣公司貨
5【Panasonic國際牌】陶瓷加熱浴室暖風乾燥機
6【Nintendo任天堂】Switch 2寶可夢傳說Z-A同捆主機
7【HITACHI日立】一級能效13公升舒適節電除濕機
8【ISSEY MIYAKE三宅一生】BAOBAO托特包
9【ASUS華碩】DUAL-RTX5060-O8G顯示卡
10【SONY索尼】BRAVIA 2II 55吋 4K X1 Google TV顯示器
怎麼買最划算？Yahoo購物三大優惠亮點、超強攻略一次看
Yahoo購物「1111買買節」正慶於11/7至11/11登場，三大優惠亮點從高回饋、拍賣競標挖寶到聯名合作，打造超強的消費指南！
✦ 亮點一｜回饋最高40%！夜貓、11/11當日再加碼，點數放大200倍
●全站1折起、最高回饋上衝40%，百萬折價券天天撒！11/7起至11/11每天11點祭出好康折價券最高折3,000、11/11當日0點更有最高5,000折價券開搶！天天推出「夜貓限定2小時優惠」，晚間11點至凌晨1點單筆消費滿2萬再送1,000購物金，搭配精選熱銷爆品挑戰市場低價、買再送3%OPENPOINT！
●11/11再加碼！購物衷心VIP會員滿萬送1,111點OPENPOINT外，消費滿1,111登記送星巴克大杯那堤、滿3萬再送統一集團千元數位禮券。此外，uniopen會員獨享點數放大，限時5天每日0點、12點開放OPENPOINT 1點換價值211元的限量雙享券！
●精選大牌ASUS、SONY、adidas、NIKE接力祭出超狂優惠；搶在年末派對贈禮潮前，英國人氣香氛品牌LUSH官方旗艦店於11/5全新進駐Yahoo購物中心，歡慶開館11/12前消費滿千折100、再送獨家下單禮，聖誕月曆、爆賣鎂鹽按摩芭任你挑！
✦ 亮點二｜拍賣連7天免運、一元競標專區、百萬珍品1折起標
●Yahoo拍賣同步熱力開跑，自11/7起推出連續七天7-ELEVEN超取免運優惠、登記再抽11點OPENPOINT！
●雙11百萬逸品限時搶標，集結多款市價逾百萬元等級的珍稀逸品，最低以破1折、111,111元起標，「ROLEX勞力士滿天星LADY-DATEJUST」、「Edrio Edrev手工義大利中提琴」、「HERMES KELLY 25拉鍊凱莉包」等珍貴收藏等你搶標。
✦ 亮點三｜Yahoo x COLD STONE聯名「芋宙漫遊」，甜蜜加碼抽11,111 OPENPOINT
●攜手COLD STONE分享甜蜜！11/7-11/9週末消費登記送限量經典冰淇淋+原味脆餅歡樂體驗券！11/7起至12/4到COLD STONE購買Yahoo聯名限定冰品「芋宙漫遊」，掃描ㄚ虎QR Code就有機會抽Yahoo購物中心折價券與11,111 OPENPOINT。
●即日起至12/4至直營門市出示任一Yahoo購物、Yahoo拍賣或Yahoo App還可享冰淇淋買1送1！
參考活動頁：
●Yahoo購物「1111買買節」： https://reurl.cc/6qA9yb (正慶活動將於11/7上線更新)
●Yahoo拍賣「1111買買節」： https://reurl.cc/EQOW20 (正慶活動將於11/7上線更新)
