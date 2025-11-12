普發萬元入帳怎麼花賺更大？！新光三越全台加碼滿萬送萬點、近百款優惠最低2折，讓你加碼賺更多！

​（圖／業者提供）

普發萬元今（11/12）起正式入帳啦！全台新光三越也針對普發一萬搶先機，率先加碼推出三重優惠迎戰買氣，讓你衝一波更便宜。

第一重「豪刷萬點到手」於11月14日（五）至11月23日（日）全台開跑，當日當店刷指定銀行信用卡單卡累計滿1萬元，即可兌換 skm points 10,000點（全台限量），不限業種，無論購物、用餐或日常採買都能累積達標。第二重「金喜到 天天抽」更祭出超值抽獎回饋，單筆滿3,000元即可抽 AirPods Pro 3，滿6,000元抽 點睛品足金項鍊，滿1萬再拚壓軸大獎 100萬skm points，天天都有中獎機會。第三重「萬元護照」則首度登場，集結全台近百項熱銷品牌與商品，推出前所未見的超值折扣，最低2折起，從鑽戒、冬被到頂級保養與聖誕倒數月曆，全方位放大消費者手中萬元的價值。

（圖／業者提供）

五成民眾想「馬上花」 化妝品與服飾最夯最想衝

根據新光三越針對會員所做的《普發萬元消費風向調查》，超過五成民眾表示想立即花掉普發金，近八成選擇在新光三越消費，更有七成消費者認為「犒賞自己」是最想做的事。調查也指出，最想花的前三名分別為餐飲、服飾鞋包與化妝品。隨著年末節慶接力登場，百貨業預期普發將帶動整體買氣回升，新光三越預估11月整體業績可望成長約5%，其中3C家電與週年慶業種表現最亮眼，尤其A11業績持續維持雙位數成長。萬元護照必搶：鑽戒、冬被、神級乳霜、倒數月曆一次放大在這次「萬元護照」中，新光三越嚴選近百項高話題商品，讓消費者的普發金能以最實際的方式放大價值。像是Just Diamond鎮金店推出閃閃星辰鑽石手環與鑽戒組，優惠後分別為26,100元與14,600元，折扣下探五折，成為珠寶愛好者的搶手選擇；冬季必備的金安德森石墨烯蠶絲可水洗雙人冬被，則以3,980元入手原價20,800元的商品，誠意十足的兩折價掀起一波搶購潮。 ​

(左)Just Diamond鎮金店 鑽戒 特價14,600元 原價29,200元（5折）；(右)金安德森石墨烯蠶絲可水洗雙人冬被特價3,980元（原價20,800元，2折）。（圖／品牌提供）（圖／業者提供）

保養迷最關注的部分，也有多款人氣組合加入陣容。包括ESTEE LAUDER 日夜年輕膠原精選組 特價6,288元、LANCOME 小黑瓶發燒組 只要4,650元就能入手價值超過萬元的內容，連 LA MER 晚霜人氣60ml組 與 HR赫蓮娜黑繃帶修護組 都同步釋出限時優惠，展現頂級保養品牌搶市的誠意。節慶將近，Kiehl’s 2025 經典派對倒數月曆 以3,980元價格收錄多款明星正貨，YSL 聖誕限量倒數月曆 更以奢金包裝登場，15,000元即能擁有近3萬元價值的彩妝香氛組合，堪稱年底最值得收藏的精品級聖誕禮盒。​

ESTEE LAUDER 日夜年輕膠原精選組 特價6,288元 原價10,480元（6折）；LANCOME 小黑瓶發燒組 特價4,650元 原價12,583元（36折）；LA MER 晚霜人氣60ml組 特價15,800元 原價19,900元（8折）（圖／業者提供）

skm online同步加碼 美麗市場囤貨組最低33折起

線上購物平台 skm online 同步加入普發戰局，即日起至11月30日推出「化妝品滿3,000贈3,000點」、「指定商品滿5,000贈3,000點」的限時活動，八大專區優惠全面開跑。家電類中，飛利浦抗敏清淨除濕機組合 特價16,990元、LatteGo 全自動義式咖啡機 特價33,900元皆為熱銷冠軍。日常囤貨族則可鎖定 美麗市場菜籽油8入組 特價1,050元、P&G ariel洗衣精9入組 特價僅840元，最低33折即可入手。不出門也能一次完成囤貨與升級任務，讓普發金發揮最大效益。​

左：集雅社 LG敲敲門變頻雙門冰箱332L Insta View+39L蒸烘烤微波爐 特價54,800元 原價59,800元（92折）；右：飛利浦 抗敏清淨除濕機（雲朵白）DE530680++奈米級空氣清淨機 特價16,990元 原價37,980元（45折）（圖／業者提供）

(左)美麗市場 大醬 香菇昆布醬油露500mlx12 特價2,250元 原價4,680元（48折）。(右)美麗市場 P&G ariel 洗衣精700g（9入）特價840元 原價2,520元（33折）

