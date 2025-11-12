styletc

普發萬元入帳怎麼花賺更大？！新光三越全台加碼滿萬送萬點、近百款優惠最低2折，讓你加碼賺更多！

​（圖／業者提供）
​（圖／業者提供）

普發萬元今（11/12）起正式入帳啦！全台新光三越也針對普發一萬搶先機，率先加碼推出三重優惠迎戰買氣，讓你衝一波更便宜。

第一重「豪刷萬點到手」於11月14日（五）至11月23日（日）全台開跑，當日當店刷指定銀行信用卡單卡累計滿1萬元，即可兌換 skm points 10,000點（全台限量），不限業種，無論購物、用餐或日常採買都能累積達標。第二重「金喜到 天天抽」更祭出超值抽獎回饋，單筆滿3,000元即可抽 AirPods Pro 3，滿6,000元抽 點睛品足金項鍊，滿1萬再拚壓軸大獎 100萬skm points，天天都有中獎機會。第三重「萬元護照」則首度登場，集結全台近百項熱銷品牌與商品，推出前所未見的超值折扣，最低2折起，從鑽戒、冬被到頂級保養與聖誕倒數月曆，全方位放大消費者手中萬元的價值。

（圖／業者提供）
（圖／業者提供）

五成民眾想「馬上花」 化妝品與服飾最夯最想衝

根據新光三越針對會員所做的《普發萬元消費風向調查》，超過五成民眾表示想立即花掉普發金，近八成選擇在新光三越消費，更有七成消費者認為「犒賞自己」是最想做的事。調查也指出，最想花的前三名分別為餐飲、服飾鞋包與化妝品。隨著年末節慶接力登場，百貨業預期普發將帶動整體買氣回升，新光三越預估11月整體業績可望成長約5%，其中3C家電與週年慶業種表現最亮眼，尤其A11業績持續維持雙位數成長。萬元護照必搶：鑽戒、冬被、神級乳霜、倒數月曆一次放大在這次「萬元護照」中，新光三越嚴選近百項高話題商品，讓消費者的普發金能以最實際的方式放大價值。像是Just Diamond鎮金店推出閃閃星辰鑽石手環與鑽戒組，優惠後分別為26,100元與14,600元，折扣下探五折，成為珠寶愛好者的搶手選擇；冬季必備的金安德森石墨烯蠶絲可水洗雙人冬被，則以3,980元入手原價20,800元的商品，誠意十足的兩折價掀起一波搶購潮。 ​

(左)Just Diamond鎮金店 鑽戒 特價14,600元 原價29,200元（5折）；(右)金安德森石墨烯蠶絲可水洗雙人冬被特價3,980元（原價20,800元，2折）。（圖／品牌提供）
(左)Just Diamond鎮金店 鑽戒 特價14,600元 原價29,200元（5折）；(右)金安德森石墨烯蠶絲可水洗雙人冬被特價3,980元（原價20,800元，2折）。（圖／品牌提供）（圖／業者提供）
保養迷最關注的部分，也有多款人氣組合加入陣容。包括ESTEE LAUDER 日夜年輕膠原精選組 特價6,288元、LANCOME 小黑瓶發燒組 只要4,650元就能入手價值超過萬元的內容，連 LA MER 晚霜人氣60ml組 與 HR赫蓮娜黑繃帶修護組 都同步釋出限時優惠，展現頂級保養品牌搶市的誠意。節慶將近，Kiehl’s 2025 經典派對倒數月曆 以3,980元價格收錄多款明星正貨，YSL 聖誕限量倒數月曆 更以奢金包裝登場，15,000元即能擁有近3萬元價值的彩妝香氛組合，堪稱年底最值得收藏的精品級聖誕禮盒。​

ESTEE LAUDER 日夜年輕膠原精選組 特價6,288元 原價10,480元（6折）；LANCOME 小黑瓶發燒組 特價4,650元 原價12,583元（36折）；LA MER 晚霜人氣60ml組 特價15,800元 原價19,900元（8折）（圖／業者提供）
ESTEE LAUDER 日夜年輕膠原精選組 特價6,288元 原價10,480元（6折）；LANCOME 小黑瓶發燒組 特價4,650元 原價12,583元（36折）；LA MER 晚霜人氣60ml組 特價15,800元 原價19,900元（8折）（圖／業者提供）

skm online同步加碼 美麗市場囤貨組最低33折起

線上購物平台 skm online 同步加入普發戰局，即日起至11月30日推出「化妝品滿3,000贈3,000點」、「指定商品滿5,000贈3,000點」的限時活動，八大專區優惠全面開跑。家電類中，飛利浦抗敏清淨除濕機組合 特價16,990元、LatteGo 全自動義式咖啡機 特價33,900元皆為熱銷冠軍。日常囤貨族則可鎖定 美麗市場菜籽油8入組 特價1,050元、P&G ariel洗衣精9入組 特價僅840元，最低33折即可入手。不出門也能一次完成囤貨與升級任務，讓普發金發揮最大效益。​

左：集雅社 LG敲敲門變頻雙門冰箱332L Insta View+39L蒸烘烤微波爐 特價54,800元 原價59,800元（92折）；右：飛利浦 抗敏清淨除濕機（雲朵白）DE530680++奈米級空氣清淨機 特價16,990元 原價37,980元（45折）（圖／業者提供）
左：集雅社 LG敲敲門變頻雙門冰箱332L Insta View+39L蒸烘烤微波爐 特價54,800元 原價59,800元（92折）；右：飛利浦 抗敏清淨除濕機（雲朵白）DE530680++奈米級空氣清淨機 特價16,990元 原價37,980元（45折）（圖／業者提供）
(左)美麗市場 大醬 香菇昆布醬油露500mlx12 特價2,250元 原價4,680元（48折）。(右)美麗市場 P&G ariel 洗衣精700g（9入）特價840元 原價2,520元（33折）
(左)美麗市場 大醬 香菇昆布醬油露500mlx12 特價2,250元 原價4,680元（48折）。(右)美麗市場 P&G ariel 洗衣精700g（9入）特價840元 原價2,520元（33折）

