普發萬元入帳！藝奇約吃火焰系列「極炙」套餐

普發萬元入帳就用日式料理犒賞自己，王品集團日式品牌「藝奇 日式料理」品牌升級，即日起推出全新「極炙套餐」，全套7道美餚，均一價880元，包含明星主餐「火焰系列」，結合桌邊火焰秀展演，以及日式三大名物「鍋物、刺身、釜飯」，呈獻視覺、味覺與香氣等感官體會交織成的五感體驗。早鳥限定優惠開跑，即日起至12/10，憑活動畫面前往全台門店內用2客套餐，即享第2客75折優惠。

和牛系列主餐，極上火焰和牛牛排（前）、和牛岩板燒（後）。（圖／品牌業者提供）

明星主餐「火焰系列」以具臨場感的桌邊炙燒展演作為極炙套餐一大亮點，「極炙火焰牛排」嚴選美國上等牛肉，透過高溫直火封存肉汁，外酥內嫩，再以蒜片、柚子胡椒與昆布鹽三種風味搭配，創造多層次變化。加價199元，可升級為「極上火焰和牛牛排」，品嚐澳洲和牛的豐潤油脂與細膩口感。加價399元則能享受「明太子龍蝦佐炙烤牛排」，龍蝦以明太子醬層層提味，襯托牛排濃香，打造豪華的海陸雙主餐。

極炙火焰牛排主餐，透過高溫直火封存肉汁，設計三種風味佐料搭配，創造多層次變化。（圖／品牌業者提供）

套餐內包含日式三大名物「鍋物、刺身、釜飯」，「旬魚海陸相撲鍋」靈感源自蛋白質豐富的力士鍋，以豚骨高湯和白味噌熬煮湯底，加入旬魚下巴、牛胸腹肉及時令鮮蔬，用料澎派。「季節刺身盛合」嚴選干貝、紅蝦、旗魚、鮪魚和鮭魚等漁獲，呈現清甜的原始鮮味。「現炊蕈菇釜飯」選用高雄174金賞米種，以高湯慢火現炊，微脆鍋巴收尾，搭配蕈菇香氣，呈現地道的日本風味。

季節刺身盛合、現炊蕈菇釜飯、旬魚海陸相撲鍋、手作日式布丁和極炙火焰牛排。（圖／品牌業者提供）

源自臺中的珍珠奶茶，自1980年代風靡全臺，如今已成為全球性的飲食風景。臺灣手搖飲市場年銷約11億杯，整體產值逼近千億新臺幣，全臺店數超過16,000家，每月超過40家新店加入市場競爭；而全球手搖飲市場正往雙位數複合成長率熱燒持續擴張。在這片紅海中，BLIKE自臺中出發，懷抱不一樣的遠大夢想——不只做一杯好茶，更誓言打造「精品級奶茶手搖飲」的全新標竿。

BLIKE大里Lab店。（圖／品牌業者提供）

從早年路邊紅茶攤起家，接著創立廣受大眾喜愛的「可不可熟成紅茶」，再到躍身國際格局，堅持創新精神，誓言打造精品奶茶手搖飲最高境界，BLIKE品牌創辦人劉紹威的創業之路，是一部臺灣手搖飲的進化史，更是一段關於「叛逆的熟成」的深刻實踐。

BLIKE品牌創辦人劉紹威說：「一杯精品奶茶的最高境界是不加糖就很好喝」。（圖／品牌業者提供）

摩斯漢堡推出全新限定感恩餐點「台灣火雞堡」，售價180元，於摩斯漢堡高鐵沿線9間門市及桃園機場3間門市獨家販售。同步祭出專屬優惠，摩斯漢堡高鐵各店推出限定套餐優惠：點購台灣火雞堡、摩斯雞塊4個、大杯冰紅茶原價269元，優惠價249元。桃園機場各店專屬套餐為：台灣火雞堡、地瓜米吉拿4個、大杯摩斯咖啡售價310元。

摩斯漢堡「台灣火雞堡」。（圖／品牌業者提供）

摩斯漢堡加碼推出，即日起至12月31日 (依台灣火雞堡銷售狀況、售完為止)，凡購買「台灣火雞堡」享「高鐵假期旅遊金2,000元」抽獎資格，摩斯漢堡會員持已註冊摩斯卡，購買台灣火雞堡即可抽獎，有機會將2,000元高鐵旅遊金帶回家，共15位名額。

「台灣火雞堡」限時限量登場，售價180元。（圖／品牌業者提供）

風轉涼了，連香氣都變得溫柔。焦糖楓以獨家漢方灑粉開啟秋日味覺篇章明太子秋刀魚的油潤鹹香、廣島大生蠔的爆汁鮮甜、杏鮑菇的Q彈飽滿，都成為秋日裡最迷人的味覺記憶。

焦糖楓有豐富多元的食材可供挑選，秋季時令鮮美滋味打造串燒饗宴，喚醒秋日食慾。（圖／品牌業者提供）

講到秋日的豐腴滋味，秋刀魚可說是此季節的代表。焦糖楓推出全新風貌「明太子秋刀魚」，將秋刀魚的鮮香與明太子的濃郁融合為一道極致秋味。嚴選肉質細緻、油脂豐潤的秋刀魚，以紅外線烤爐精準掌握火侯，外皮烤得金黃酥脆，魚油香氣隨著熱氣層層滲出，在魚腹中藏入飽滿的明太子，烤製後微微外露，閃爍著晶瑩剔透的亮橘色澤，每一口咬下，外層的酥脆魚皮與內餡的滑順明太子在口中交融，鹹香與鮮甜層層疊進，帶出濃郁卻不膩口的層次。

焦糖楓全新推出的「明太子秋刀魚」，在魚腹中包裹飽滿明太子，橘亮的色澤在微光下閃爍，讓人一看就食慾大開。（圖／品牌業者提供）

時序進入11月中，全台耶誕氣氛也越加濃厚，Krispy Kreme【耶誕暖身派對】於下週一搶先開趴，以兩款限定甜甜圈為節日歡樂揭幕！同時也將在 12 月迎接品牌 12 週年生日，全門市齊推限量小燈箱與獨家優惠與粉絲同慶。更將於 11.28 攜手神秘嘉賓推出四款聯名甜甜圈。

Krispy Kreme｜Christmas Warm-Up Party耶誕暖身派對。（圖／品牌業者提供）

11.17 - 11.19 LINE 好友領券享耶誕節禮盒買一送一；11.17 - 12.28 買任一盒販即能以 $129 加購「甜甜圈招牌雙面小燈箱磁鐵」一枚；12.12慶12 歲生日，購買任一盒販 +$12 即享 6 入原味糖霜甜甜圈一盒。

甜甜圈招牌雙面小燈箱磁鐵。（圖／品牌業者提供）

