普發萬元再加碼！uniopen App限時好康：中獎機率100%、最高領200點OPENPOINT 會員首次登入再送CITY CAFE中杯美式
全民普發萬元讓荷包大回血，怎麼把生活「越過越有感」隨時賺回饋，就連小資也能做到，uniopen App近期直接放大絕，推出「好康連環送」，中獎機率100%，最高可抽中200點OPENPOINT，將「邊玩邊領」的互動精神推到最高，11/24起更有首次登入uniopen APP可領取CITY CAFÉ中杯熱美式好康券，以下幫大家整理本期最不能錯過的好康必收下！
必收限時好康！錯過會後悔的超值活動
uniopen App近期不僅送上多重品牌優惠券，每月還有不同主題的「抽抽樂」與點數活動，可說是誠意滿滿，要拿好康記得常常上來玩！
好康1：首次登入uniopen App免費喝CITY CAFÉ
每天早上第一口熱咖啡，是不少通勤族撐住一天的精神來源，還沒加入uniopen行列的人，這次真的賺到了！現在於11/24首次登入uniopen App，即可領取CITY CAFÉ中熱美乙杯的好康券，暖心熱飲陪你開啟幸運一整天，免費領取，提醒大家數量真的有限，慢一步就沒了，務必衝起來！
好康2：Choco Luck抽抽樂甜甜開跑
至11/30每天9:30起，只要進入App內互動抽獎區，就能參加「Choco Luck抽抽樂」活動，「每天起床先抽一下，感覺今天會很順！」不少網友已經把它當成每日儀式，一邊玩、一邊收甜甜好運，療癒指數滿分！一進畫面就會被可愛動畫洗版，手指忍不住想一直按下去，彷彿在跟宇宙要幸運值，最讓人上癮的是「保證有獎」中獎機率100%，每天最高獎項200點！
邀好友賺越多！「好友募集」任務熱度爆衝
如果你已經每天抽點數、領優惠券，想讓好運一路衝到年底，那uniopen App的互動任務千萬不能放過！想讓好運延續，uniopen App的互動任務也別錯過！最受歡迎的「好友募集」活動，只要下載App並輸入推薦碼，自己與好友都能拿到5點OPENPOINT，週冠軍可以領500點，活動總冠軍再領1000點喔！活動到12/28號止，好友越多領越多！
小編真心覺得這活動超容易上癮，你只要分享推薦碼，朋友一加入，點數就「叮」的一聲進來，完全有種「每天都在偷偷賺回饋」的快感，辦公室有人開始傳推薦碼後，整層樓瞬間變成全民運動，大家都在比誰邀最多人、誰的點數漲最快，年底聚會、家庭群組、同學群聊都是黃金戰場，記得把握時間衝榜，說不定最後1000點就是你抱走！
此外，uniopen整合統一企業集團30多個品牌，從7-ELEVEN到康是美、博客來，點數都能通用，越玩越划算，越分享越有感！快揪朋友一起開啟「邊玩邊領點」的生活樂趣，年終幫荷包省一波吧！
👉立即下載或開啟uniopen https://lihi.cc/SVmlw
