普發萬元加持 Yahoo購物雙11業績流量雙成長
(記者謝政儒綜合報導)Yahoo購物（11/11）公布雙11全站在40%高回饋與「普發萬元」紅利加持下，整體業績、流量雙成長！平台3C科技、運動戶外、精品黃金與系統零組件、美妝五大品類表現亮眼，帶動正慶期間業績翻倍漲，雙11當日流量從凌晨零點起迅速衝高，展現強勁買氣，整體訂單量年成長翻倍，消費者特別鎖定高單商品搶在夜貓加碼時段下手，Samsung Galaxy S25 Ultra、iPhone 17系列以及金塊都成熱銷商品，尤其黃金更出現6倍漲幅！今年雙11Yahoo購物由會員經濟、快速到貨與保值收藏三大動能齊發，業績大幅成長。其中，Yahoo購物「購衷心」VVIP會員消費力強勁，平均客單價較一般會員多2倍，訂單總額日均飆升6成；平台提前強化快倉備貨、降低免運門檻，並推出「大家電55H虎虎快配」，帶動「快速到貨」商品業績增一倍。拍賣交易同樣火熱，雙11期間競標品突破百萬件，最活躍用戶單週出價2,000次、成功搶標上百件，勇奪個人挖寶冠軍；收藏級名錶「勞力士迪通拿」更以111萬元高價結標，成為最矚目的競標品。
3C手機強勢入榜、iPhone17居冠：高單3C手機奪下榜單四席，iPhone 17系列穩居熱銷冠軍；萬元價格帶手機競爭激烈，三星Galaxy A56以親民價格、旗艦規格狂銷，與S25 Ultra一起雙雙入榜，帶動三星手機銷售年增近9成；新登場的vivo X300 Pro以「演唱會神機」黑馬之姿空降第五。
保值型消費熱度高：「預期型」與「保值型」消費並進，民眾提前在高折扣期間備妥年末聚餐與送禮所需，讓家樂福提貨券、王品集團餐券同步進榜；童樂繪金飾金條穩居第4，黃金業績最高月成長逾6倍。
經典美妝熱度不敗：SK-II、資生堂與雅詩蘭黛等三大保養品牌經典單品穩居前十，帶動美妝業績月成長翻倍。
Yahoo購物中心11/12起至11/30推出「5千元現折神券」週週開搶，再加碼推「買黃金抽黃金」活動，購買今生金飾指定商品滿2萬可抽2克金豆，輕鬆搶進黃金漲勢列車。此外，Yahoo拍賣下單還能抽萬點OPENPOINT。
Yahoo購物中心11/11全站最高回饋上看40%，11/12–11/16推出「超享樂生活」返場活動，人氣品牌雅漾、The North Face、華歌爾接力下殺外，指定生活品類限時下殺3折起，滿2,500送11%、快速到貨滿1,500送5%，刷中國信託uniopen聯名卡再享最高12% OPENPOINT回饋。
其他人也在看
保育類現蹤新北農業局打造生態都市守護棲地
(記者謝政儒新北報導)今年3月新北市政府農業局在一處人口密集區的菜園發現大量烏龜，經過2次勘查及專家學者辨認，確定其中包含保育類柴棺龜及原生種斑龜，為了避免農民誤傷珍稀烏龜，於114年5月28日邀請專...自立晚報 ・ 3 小時前
新北「行動玩具車」2.0版啟用工商婦女協會捐贈
(記者謝政儒新北報導)新北市玩具銀行服務量能再升級！由中華民國工商婦女協會捐贈的「行動玩具車」，於12日在新北市政府大門口正式啟用。這輛號稱2.0版的行動玩具車，不僅外型亮眼、機動性強，更能載更多玩具...自立晚報 ・ 3 小時前
豪雨肆虐蘇澳！計程車博物館淹水畫面曝 冷泉夾雜泥石休園復原
宜蘭蘇澳遭遇豪雨侵襲，多處知名景點和商家受到嚴重淹水損失！一家皮革工藝店內滿是淤泥，店員忙於清理；世界第一間計程車博物館，24輛半古董計程車及2000多件珍藏受損；阿里史冷泉周邊泥濘不堪，泉水混濁；五結鄉釣蝦場淹水，民眾仍堅持釣蝦。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
NIKE鞋$1,111開搶！雙11一日限定價，結帳再79折，8大必搶、最省買法一次看
全年最低全場結帳再79折,限時24H挑戰賠售極限!專區獨家特談限時$999/$1111均一價鞋款，P6000指定款再加碼限量50點OPEN POINT點數，回饋後一雙只要$1611搶購NIKE指定款，手慢就沒了，趕快揪姊妹們一起來搶。Yahoo好好買 ・ 1 天前
6大銀行砍大全聯回饋 卡友3大權益飽受衝擊
明年起多家銀行不再提供大全聯一般消費回饋，卡友權益受影響(圖/全聯 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
聖誕交換禮物神隊友！$1000 預算買到名牌/限量品，二手競標攻略大公開
當聖誕鐘聲響起，空氣中充滿了節慶氣息時，你的腦中是不是也響起了警報：「交換禮物到底要送什麼？」尤其當預算被限制在 $500 到 $1000 之間時，要送出有創意、有質感，同時又不淪為「地獄禮物」的聖誕禮物，簡直是年度挑戰！傳統賣場的制式商品總是缺乏驚喜感，很難找到高 CP 值禮物。但今年，你可以當聖誕派對上的**「禮物神隊友」！我們將教你如何運用 Yahoo 拍賣的競標模式，將小預算發揮出大價值，用智慧為朋友挑選到高 CP 值的限量品**。Yahoo好好買 ・ 2 天前
《玩具總動員5》公開前導預告！平板電腦來爭寵嚇壞胡迪、巴斯光年
皮克斯動畫《玩具總動員5》自宣布籌製後掀起粉絲期待，如今公開首支前導預告與全新海報，預告中，可以看到玩具們對包裹內容相當緊張害怕，打開後竟是全新角色「莉莉板」，為高科技青蛙造型的智慧平板玩具，讓玩具們陷入3C危機。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
不斷更新／高雄風雨變強！新光三越、夢時代越營業至17:30 全台百貨一覽
鳳凰颱風襲台，今(12)日全台11縣市、花蓮3鄉停班停課；夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店緊急宣布，今日營業時間至17:30，漢神百貨／漢神巨蛋購物中心也跟進營業至17:30，請民眾注意，《三立新聞網》為您整理全台百貨營業最新公告。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
星巴克買1送1、85℃買2送1！ 雙11咖啡優惠快收
雙11咖啡優惠！星巴克今日推出大杯飲品買1送1，85℃5款大杯指定飲品買2送1，小北百貨今日也有美式/拿鐵買1送1，快揪同事、好友一起享用。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大樂透開獎了！11/11中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114104期開獎重播請見下方。中獎號碼為11、16、42、47、44、24，特別號32。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
普發一萬入帳了！新光三越會員七成想犒賞自己 最愛買化妝品與服飾
政府普發一萬元正式入帳，新光三越迎來年底消費熱潮。新光三越今（12）日表示，預估將帶動11月業績成長5%，加碼萬元活動10天期間來客數近400萬，成長5%至10%。根據內部調查，超過一半會員表示「馬上就想花掉」這筆普發金，近七成受訪者要拿來犒賞自己，最想買的前三名商品為化妝品、服飾鞋包與餐飲。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
北北基桃不同調！桃園全市停班停課 7百貨、賣場照常營業
因應鳳凰颱風來襲，全台今（11日）多處停止上班上課，然而過往曾說要配合一日生活圈做出共同決策的北北基桃，這次也再度不同調，僅桃園市全市停班停課，讓家住桃園的民眾可以安心防災；儘管如此，桃園多家百貨、商場今仍表示會正常營業。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
普發萬元今入帳！旅遊平台推999元機票開搶 迪士尼樂園買1送1
【記者莊偉祺／台北報導】全民普發現金1萬元今起入帳，旅遊平台搶年底出國商機推優惠，包含今起開搶999元機票可飛日韓泰、999元住國外飯店，還有環球影城、迪士尼樂園門票以及日本行程都有買1送1。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前
$1,111限量開搶！Avene雅漾限時5折起，保濕噴霧、精華、眼霜，超值攻略整理篇
限時下殺5折起外，還有$1,111限量搶購，趁現在買起來超划算。最近換季，皮膚特別容易乾癢、泛紅，甚至眼下小皺紋偷偷跑出來，超級困擾。對敏感肌或乾肌來說，每天的保養不只是補水，穩定膚況、減少不適也同樣超重要。從隨手噴的Avene活泉水，到清爽保濕的水凝霜、全效精華乳，再到眼周保養的B3彈力眼霜，以及全身舒敏霜，挑對保養品，就能簡單又有效的讓肌膚穩定下來。Yahoo好好買 ・ 20 小時前
雙11開跑爆買潮！momo訂單飆11倍、蝦皮直播熱潮吸近百萬人次
今年雙11購物節全面開戰，電商平台買氣爆棚。今日雙11，momo富邦媒（8454）《momo雙11你做VIP》開賣首小時全站訂單量飆升11倍；Yahoo購物受「普發萬元」紅利及高回饋刺激，黃金銷售更暴增6倍；蝦皮購物開跑8小時內破萬訂單翻34倍，跨夜直播觀看人次近130萬。各大平台3C科技、美妝保養、家電居家用品與保值收藏商品同步熱賣，掀起全民搶購熱潮，也讓中小賣家和環保無包裝商品買氣大幅提升。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
辛龍花50元買樂透中1.2億 親曝「選號全靠劉真」：她帶給我福氣
【緯來新聞網】藝人辛龍自愛妻劉真過世後淡出鏡頭5年，11日突現身飛碟電台節目，首次對外分享這段時間以緯來新聞網 ・ 16 小時前
iHerb雙11優惠｜全站74折最後一天快上車！益生菌、維他命、魚油、膠原蛋白、黑瑪卡...「30萬好評」熱銷品最低200有找
一年一度的雙11購物節來了！全球最熱門的保健購物網 iHerb也來參戰啦！即日起至11/12，訂單結帳輸入折扣碼【SINGLES25】，全站商品通通74折！無低消、無指定品項，堪稱全年最佛優惠，趕快最後一天清空你的購物車！「揪愛Mei」小編精選三大熱銷品牌，好口碑與回購率更是有目共睹，跟著買不怕踩雷！Yahoo夯好物 ・ 14 小時前
運動衫穿搭『Swe潮日常』席捲時尚圈 GU開創秋冬新風潮
隨著秋意漸濃，空氣清新，城市街頭也悄然換上新裝。每到這個季節，不僅期待衣櫥煥然一新，更渴望嘗試過去未曾挑戰的時尚單品。GU今秋冬正式推出全新休閒服（Sweat；GU大學T系列）穿搭風格『Swe潮日常（スウェ活）』，引領舒適與時尚兼具的新潮流。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
今彩539開獎了！11/11中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114273期開獎，中獎號碼為31、05、19、34、39，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前