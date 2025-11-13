普發萬元助攻！漢神、大立週年慶壓軸拚買氣

▲漢神百貨週年慶即將於11/20~12/21登場，業績目標30.5億元。（圖／記者陳美嘉攝，2025.11.13）

[NOWnews今日新聞] 百貨週年慶已進入壓軸，適逢政府普發一萬元等因素助攻，可望再帶動消費熱潮。漢神百貨週年慶今（13）日舉辦榮耀盛典週年慶造勢大會，揭曉優惠亮點，除了多重優惠活動，也有多家南部獨家精品快閃店登場，還推出「週週抽十萬」禮券等，業績目標30.5億元。高雄大立週年慶今（13）日登場，除了全館滿額送好禮、指定櫃位再加碼等多重回饋，響應政府全民普發一萬元政策，大立同步推出「萬元到手・好禮大放送」活動。

漢神百貨週年慶即將於11/20~12/21登場，漢神百貨數位行銷本部協理袁永慧表示，週年慶預估目標是30.5億，較去年成長3000萬，雖然整體大環境不理想，但預估今年精品買氣仍持續成長，加上政府普發1萬元帶動消費買氣等因素，預計可帶動業績成長。面對全球經濟環境挑戰，漢神百貨秉持創新精神，啟動改裝計畫，改裝期間，各品牌以限時概念店持續營運。

▲漢神百貨今年以「漫遊風情」為主題，推出三款會員好禮。（圖／漢神百貨提供）

漢神百貨週年慶期間引進多家南部獨家精品快閃店，其中包含獲得「世界50最佳餐廳」全球最佳甜點主廚殊榮的法國頂級甜點品牌「Pierre Hermé Paris」將於12/5快閃；以經典紅底鞋風靡全球、深受國際巨星喜愛的法國手工精品鞋履品牌「Christian Louboutin」也將於11/14~11/27登場。而今年的「島語」自助餐插旗漢神百貨8F，更是成為饕客朝聖的新地標。

除了獨家品牌，漢神百貨今年還推出「週週抽十萬」禮券活動，總價值高達50萬元，有機會獲得五星級台北漢來大飯店與高雄漢來大飯店三麗鷗主題房住宿券、島語自助餐餐券等好禮。適逢政府普發一萬元現金帶動消費熱潮，搭配週年慶加碼回饋及品牌優惠讓消費全面升級。除此之外，最讓大家引頸期盼的漢神會員禮，今年以「漫遊風情」為主題，推出三款會員好禮，包括好心情大容量保溫提袋、好食光波希米亞四件盤組及好暖心陶瓷塗層保溫杯。為回饋漢神會員，於指定活動期間推出扣60點數現抵200元購物金活動。

▲高雄大立週年慶11月13日至12月3日登場。（圖／ 高雄大立提供）

高雄大立週年慶11月13日至12月3日登場，推出全館滿額送好禮、指定櫃位再加碼等回饋。「萬元到手・好禮大放送」活動，即日起至明年2月底，在大立當日消費滿1萬元以上即可參加抽獎，有機會將iPhone 17、萬元購物金及電影票等多項好禮帶回家。活動月月開獎，讓消費者在普發喜悅中享受加倍驚喜。週年慶期間，大立再祭出「繽紛點數大回饋」活動，指定專櫃單日消費滿1萬元以上即可獲得繽紛點數1,000點。

