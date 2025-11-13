普發萬元助攻！漢神、大立週年慶壓軸拚買氣
[NOWnews今日新聞] 百貨週年慶已進入壓軸，適逢政府普發一萬元等因素助攻，可望再帶動消費熱潮。漢神百貨週年慶今（13）日舉辦榮耀盛典週年慶造勢大會，揭曉優惠亮點，除了多重優惠活動，也有多家南部獨家精品快閃店登場，還推出「週週抽十萬」禮券等，業績目標30.5億元。高雄大立週年慶今（13）日登場，除了全館滿額送好禮、指定櫃位再加碼等多重回饋，響應政府全民普發一萬元政策，大立同步推出「萬元到手・好禮大放送」活動。
漢神百貨週年慶即將於11/20~12/21登場，漢神百貨數位行銷本部協理袁永慧表示，週年慶預估目標是30.5億，較去年成長3000萬，雖然整體大環境不理想，但預估今年精品買氣仍持續成長，加上政府普發1萬元帶動消費買氣等因素，預計可帶動業績成長。面對全球經濟環境挑戰，漢神百貨秉持創新精神，啟動改裝計畫，改裝期間，各品牌以限時概念店持續營運。
漢神百貨週年慶期間引進多家南部獨家精品快閃店，其中包含獲得「世界50最佳餐廳」全球最佳甜點主廚殊榮的法國頂級甜點品牌「Pierre Hermé Paris」將於12/5快閃；以經典紅底鞋風靡全球、深受國際巨星喜愛的法國手工精品鞋履品牌「Christian Louboutin」也將於11/14~11/27登場。而今年的「島語」自助餐插旗漢神百貨8F，更是成為饕客朝聖的新地標。
除了獨家品牌，漢神百貨今年還推出「週週抽十萬」禮券活動，總價值高達50萬元，有機會獲得五星級台北漢來大飯店與高雄漢來大飯店三麗鷗主題房住宿券、島語自助餐餐券等好禮。適逢政府普發一萬元現金帶動消費熱潮，搭配週年慶加碼回饋及品牌優惠讓消費全面升級。除此之外，最讓大家引頸期盼的漢神會員禮，今年以「漫遊風情」為主題，推出三款會員好禮，包括好心情大容量保溫提袋、好食光波希米亞四件盤組及好暖心陶瓷塗層保溫杯。為回饋漢神會員，於指定活動期間推出扣60點數現抵200元購物金活動。
高雄大立週年慶11月13日至12月3日登場，推出全館滿額送好禮、指定櫃位再加碼等回饋。「萬元到手・好禮大放送」活動，即日起至明年2月底，在大立當日消費滿1萬元以上即可參加抽獎，有機會將iPhone 17、萬元購物金及電影票等多項好禮帶回家。活動月月開獎，讓消費者在普發喜悅中享受加倍驚喜。週年慶期間，大立再祭出「繽紛點數大回饋」活動，指定專櫃單日消費滿1萬元以上即可獲得繽紛點數1,000點。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
天冷開鍋！灑椒麻辣鍋三大好康普發一萬變大了
炸物上場、手搖應援！高雄鹹酥雞嘉年華11/15開炸
村上隆弟子「Mr.の奇想愛情」特展內惟藝術中心登場
其他人也在看
"假刷條碼真偷貨" 超商店員監守自盜坑雇主近三百萬
中部中心/徐秘康、陳建華來看台中一名倒楣超商加盟主，竟被自己員工給坑了！涉案店員，是以訂包裹"貨到付款"方式，等貨物到店後，再偷偷拆開包裹，拿走黃金飾品等高價商品，侵占將近300萬元！嫌犯雖然到案，卻對於金流交代不清！超商總公司表示，是加盟主督導不周，恐怕得自行吞下這筆賠償！超商店員涉領包裹未付款。受害人指控的，是35歲許姓嫌犯，在八月底到台中市南區的超商，上大夜班，十月開始，他在網購平台，訂購多筆貨，監視器畫面顯示，他領了貨，卻沒有刷條碼付帳，而是用美工刀一一拆開包裹，還丟棄裡面不需要的單據，以避免其他同事在第一時間清查時，發現貨不見了！超商店員涉領包裹未付款。拆解嫌犯犯案手法，在網購平台，訂購多筆黃金飾品等高價包裹，選的是超商"貨到付款"，不過他沒刷條碼、沒給錢，就把貨拿走，直到7天之後，超商系統顯示"未取貨"，商店端卻找不到貨物可以退回，但是，加盟主卻必須把貨款，先上繳給超商！一而再，再而三，嫌犯趁著加盟主家中有喪事，疏於督導的10天，涉嫌侵占貨品154件，金額高達將近260萬元，另外還侵占營業現金32萬元，合計大約291萬元。加盟主心寒指出，嫌犯是更生人，自己願意給對方機會，卻是損失慘重！警方指出，前科累累的嫌犯，已經到案說明，坦承侵占行為，但是，對於變賣地點以及金流去向，都交代不清，警方只能依業務侵占罪嫌，函送法辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：店員訂包裹使用貨到付款 利用7天未取漏洞坑雇主貨款 更多民視新聞報導網購要當心！一頁式廣告、幽靈包裹詐騙橫行 刑事局教你3招自保婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下假賣家騙財8萬元 新北警古人梗圖籲雙11購物潮防詐民視影音 ・ 7 小時前
上期頭獎槓龜二獎狂發！5人差一號爽拿36萬 這週大樂透獎金飆破6.7億
大樂透上期頭獎槓龜，卻有5人差一號幸運抱走二獎，各拿36萬爽度破表！投注站遍及北中南，分別在台北大同、內湖、南投、台中大甲與新北板橋。這週五11月15日大獎獎金飆上6.7億！千萬別讓命運擦肩而過，記得理性下注，小錢搏大運，6.7億說不定就你的。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
6大銀行砍大全聯回饋 卡友3大權益飽受衝擊
明年起多家銀行不再提供大全聯一般消費回饋，卡友權益受影響(圖/全聯 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
《玩具總動員5》預告曝光！全新大反派身分揭曉
《玩具總動員5》預告曝光！全新大反派身分揭曉EBC東森娛樂 ・ 1 天前
普發萬元今入帳！旅遊平台推999元機票開搶 迪士尼樂園買1送1
【記者莊偉祺／台北報導】全民普發現金1萬元今起入帳，旅遊平台搶年底出國商機推優惠，包含今起開搶999元機票可飛日韓泰、999元住國外飯店，還有環球影城、迪士尼樂園門票以及日本行程都有買1送1。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
辛龍花50元買樂透中1.2億 親曝「選號全靠劉真」：她帶給我福氣
【緯來新聞網】藝人辛龍自愛妻劉真過世後淡出鏡頭5年，11日突現身飛碟電台節目，首次對外分享這段時間以緯來新聞網 ・ 1 天前
雙11入手3C家電內行人推薦款｜三星演唱會神機省萬元拿回饋 iRobot掃地機器人限時破盤價6,411元再送整箱衛生紙｜揪愛Mei推好物
雙11買什麼？身為最愛精打細算的「揪愛Mei」強力推薦，有換手機、換家電需求的人務必選在雙11下單。因為3C家電相對單價較高，平日廠商價格踩得硬，往往只有雙11品牌才有下折扣、平台送點數、信用卡送回饋，優惠疊加上去後會是年度最便宜的下單時間點。Yahoo 雙11正檔從11/7-11/11，11/12-11/16加碼返場優惠。「揪愛Mei」幫大家物色三星Galaxy S25 Ultra、Vivo X300 Pro演唱會神機，折扣超有感；濕冷冬天必備家電，國際牌熱泵除濕式滾筒洗衣機、日立除濕機也在雙11優惠清單中，現在買最省！Yahoo精選購 ・ 1 天前
不斷更新／高雄風雨變強！新光三越、夢時代越營業至17:30 全台百貨一覽
鳳凰颱風襲台，今(12)日全台11縣市、花蓮3鄉停班停課；夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店緊急宣布，今日營業時間至17:30，漢神百貨／漢神巨蛋購物中心也跟進營業至17:30，請民眾注意，《三立新聞網》為您整理全台百貨營業最新公告。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大樂透開獎了！11/11中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114104期開獎重播請見下方。中獎號碼為11、16、42、47、44、24，特別號32。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
【SOGO週年慶捷報＋第二波週年慶登場】買氣衝高！復興精品增7%、忠孝On／HOKA翻倍熱賣、黃金飆40%、男裝大幅成長！
不過反觀遠東SOGO在預購期與首四日表現亮眼，來客穩定、業績全面開紅盤，讓她直呼「真的安心了！」「這證明消費者仍願意為值得的商品買單，尤其高品質與高價值商品依舊最有吸引力。」精品撐盤、復興館穩居領頭羊遠東SOGO復興館副總經理兼店長許淑賢指出，週年慶自11/6開跑以...styletc ・ 2 天前
$1,111限量開搶！Avene雅漾限時5折起，保濕噴霧、精華、眼霜，超值攻略整理篇
限時下殺5折起外，還有$1,111限量搶購，趁現在買起來超划算。最近換季，皮膚特別容易乾癢、泛紅，甚至眼下小皺紋偷偷跑出來，超級困擾。對敏感肌或乾肌來說，每天的保養不只是補水，穩定膚況、減少不適也同樣超重要。從隨手噴的Avene活泉水，到清爽保濕的水凝霜、全效精華乳，再到眼周保養的B3彈力眼霜，以及全身舒敏霜，挑對保養品，就能簡單又有效的讓肌膚穩定下來。Yahoo好好買 ・ 1 天前
普發一萬入帳了！新光三越會員七成想犒賞自己 最愛買化妝品與服飾
政府普發一萬元正式入帳，新光三越迎來年底消費熱潮。新光三越今（12）日表示，預估將帶動11月業績成長5%，加碼萬元活動10天期間來客數近400萬，成長5%至10%。根據內部調查，超過一半會員表示「馬上就想花掉」這筆普發金，近七成受訪者要拿來犒賞自己，最想買的前三名商品為化妝品、服飾鞋包與餐飲。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
iHerb雙11優惠｜全站74折最後一天快上車！益生菌、維他命、魚油、膠原蛋白、黑瑪卡...「30萬好評」熱銷品最低200有找
一年一度的雙11購物節來了！全球最熱門的保健購物網 iHerb也來參戰啦！即日起至11/12，訂單結帳輸入折扣碼【SINGLES25】，全站商品通通74折！無低消、無指定品項，堪稱全年最佛優惠，趕快最後一天清空你的購物車！「揪愛Mei」小編精選三大熱銷品牌，好口碑與回購率更是有目共睹，跟著買不怕踩雷！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
運動衫穿搭『Swe潮日常』席捲時尚圈 GU開創秋冬新風潮
隨著秋意漸濃，空氣清新，城市街頭也悄然換上新裝。每到這個季節，不僅期待衣櫥煥然一新，更渴望嘗試過去未曾挑戰的時尚單品。GU今秋冬正式推出全新休閒服（Sweat；GU大學T系列）穿搭風格『Swe潮日常（スウェ活）』，引領舒適與時尚兼具的新潮流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今彩539開獎了！11/11中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114273期開獎，中獎號碼為31、05、19、34、39，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
小孟老師運勢／雙子座快去買禮物！3星座桃花開了
生活中心／綜合報導今日是11月12日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他建議雙子座購買溫馨禮物，對於感情運有所幫助，3星座也迎來好進展，獅子座曖昧指數攀升，巨蟹座的愛情桃花增加，金牛座感情也受到照顧。民視 ・ 1 天前
iHerb雙11優惠！養生保健指南！流感肆虐別輕忽免疫力：寶乖亞、維他命C、蜂膠、益生菌...破30萬好評保健品限時74折！養生茶飲、上班族紓壓好物一次看
入秋後早晚溫差加大，免疫力一不小心就下滑，偏偏最近流感病毒活躍，更得處處用心，做好第一道防線！iHerb現正推出健康補劑、運動保健輸碼8折的限時優惠，破30萬好評的人氣維他命、益生菌、魚油、蜂膠...一款比一款生火！還有秋季必備的養生茶飲、草本茶等各類紓壓飲品，同樣大受歡迎，訂單滿額享免運、最快一週送達！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 23 小時前