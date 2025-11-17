普發萬元台新鈔前部署 ATM就近領現變2萬元

政府普發現金於今(17)天起開放ATM領現，台新銀行全台超過4,300台ATM已備足現金，貼上「全民+1政府相挺」識別貼紙，方便民眾快速辨識。同時，誠意十足祭出「天天加碼抽大獎」活動，每天抽出5名幸運者可獲得等值1萬元現金的10,000點台新Point。

首日開放ATM領取普發萬元，已有超過130萬人搶先提領。民眾只要持任一家銀行的金融卡，依據ATM畫面指示，輸入身分證字號(或居留證號)與健保卡號，就能順利領取1萬元現金。

台新銀行「鈔」前部署，不僅提前完成功能測試，並補足現金，更考量早晨通勤族、接送小孩的家長、下課返家的學生及陪同長輩前往提領的家屬需求，台新ATM系統於尖峰時段加強現金調度機制，確保民眾領現順暢。

台新銀行資深副總經理黃天麟表示，延續上次普發6,000元的成功經驗，此次以更完善的系統與周全服務，協助政府落實普惠政策，讓全民都能安全領錢、開心受惠，成為民眾最值得信賴的金融智慧好夥伴。

同時，台新銀行大手筆強打「天天加碼抽大獎」活動，自今天起至12月14日止，於台新ATM成功領取政府普發1萬元現金，即可參加抽獎，總獎項超過5,000份。其中，即日起至11月23日領現的早鳥民眾，有機會獲得10,000點台新Point的大獎，每天抽5名，共計有35位幸運得主，其他獎項包括全家、OK超商專屬優惠券。

選擇「登記入帳」至台新銀行帳戶，完成指定任務後，同樣可抽10,000點台新Point。若尚未加入台新Richart的新用戶，在11月底前成功開立Richart帳戶，於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」並登入Richart App，即可獲得Richart行動電源。

在明(2026)年1月5日前完成開戶，即享有優利子帳戶新台幣10萬元(含)以內3.5%優惠年利率。完成開戶後，民眾可選擇透過ATM提領或台新帳戶(含Richart帳戶)登記入帳，就有抽中台新Point萬點的機會。另外，在11月底前以台新信用卡於Richart Life APP中的Richart Mart購買iPhone 17，享有最高24期分期零利率的好康，大大發揮普發萬元的效益。

