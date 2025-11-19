普發萬元吃合點壽司料理長套餐！消費滿千送千限時優惠回饋
文 / 景點+ 張盈盈整理報導
堅持現點現做的堅持點現握的「合點壽司」，為了提供消費者不同於一般迴轉壽司的用餐體驗，特別由日本母公司RDC集團，擔任商品部本部長兼台灣總料理長—川村圭帶來全新「總料理長私房特選套餐」企劃，11 月 19 日起至 12 月 7 日期間全台 6 店鋪同步登場。
圖 / 景點+ 張盈盈，以下同
「總料理長私房特選套餐」套餐由以超過 35 年的壽司職人生涯的台灣總料理長，親自組合出最能反映日本壽司食序邏輯的組合，內容包括五貫壽司：黑鮪魚中腹、槍烏賊、鰻魚、鮭魚卵軍艦、鮪魚泥花卷，加上唐揚雞與玉子燒，並提供 Highball 或味噌湯、可樂三擇一，原價 638 元，活動期間特價 520 元，期待台灣饕客能藉由料理長精心搭配的組合，到合點壽司品味職人手藝與餐酒搭精神。
配合台灣普發萬元政策，合點壽司還推出限期加碼活動，11 月 19 日起至 11月 23 日期間，消費者凡至全台合點壽司店鋪單筆消費滿 1,000 元並結帳出示會員，即可獲得價值 1,000 元的商品兌換券（128 元 × 8 張），藉由此回饋，讓消費者在年末以更輕鬆的方式享受源自日本的正統職人壽司體驗。
合點壽司有別於其他品牌迴轉壽司的最大特色，便是堅持以最費力的「職人手握」及「現點現握」形式進軍台灣。合點壽司強調壽司真正的靈魂來自「握」的技術，職人會依據不同食材、溫度與濕度調整捏製力道，使醋飯在入口時能以最適度的方式化開，呈現魚料與米飯最均衡的風味。這些極細微的口感差異是機器所無法取代，也造就合點壽司像迴轉壽司形式，卻更接近 Omakase 的頂級壽司體驗。
而這回「總料理長私房特選套餐」的最大亮點，在於料理長本人在集團中的角色與資歷。職人生涯始於日本專門學校，曾在飯店擔任日本料理板前師傅，2001 年加入集團後歷經一般壽司師傅、店長、督導等職務，最終晉升為商品部本部長，累積逾 35 年壽司職人經驗的商品部本部長兼台灣總料理長的川村圭，負責 RDC 集團在日本與海外超過 300 間店鋪的料理監督，從食材採購、料理技術標準到整體菜單方向皆由他統籌，尤其是鮪魚等核心漁獲的採購，更需具備高度專業與精準判斷。
秉持職人精神的川村料理長，此次提出的套餐並非單純品項堆疊，而是精準依據日式壽司食序邏輯設計。好比作為開場的「黑鮪魚中腹」，利用油脂與溫度的平衡帶出鮪魚旨味；「槍烏賊」以彈性與刀工展示職人技術；「鰻魚」還原正宗日式燒鰻的甜鹹交織風味，口感鬆軟的空氣感呈現餐點的主旋律，是最容易被忽視，但其實充滿味蕾震撼力的一貫。
接著醬油醃製鮭魚卵的「鮭魚卵軍艦」，帶出圓潤海味，而作為壽司收尾的「鮪魚泥花卷」，讓味蕾以清爽的方式落幕。套餐不只是壽司，為了讓台灣饕客更能感受合點壽司在店鋪內現點現做的小品料理，也於套餐內涵蓋「唐揚雞」與「玉子燒」，透過溫度與甜香替套餐點綴，從料油脂、鮮度、火候到尾韻，每一貫的位置都是精心安排，而他也推薦透過搭配 Highball 完成整體食序。
「總料理長私房特選套餐」是川村料理長首次在台灣以職人推薦吃法形式亮相，除了壽司、小品料理，他選擇與 Highball 搭配，並非是單純的追求酒精感，川村料理長談及Highball是料理職人與上班族常見選擇的餐中酒，其酒精濃度低、氣泡清爽，不會像啤酒厚重，也不像清酒那般拘謹，更適合作為日常的「輕鬆乾杯」！
風味上，Highball 與壽司更是契合得自然。壽司的味覺由「醋飯的酸度」、「魚脂的豐潤」、「醬油的鹹鮮」組成，而 Highball 的氣泡感能刷新味蕾，使人在吃完油脂豐富的魚種（如黑鮪中腹或鰻魚）後迅速恢復味覺的敏銳度，讓下一口更清晰。威士忌的淡淡木質或煙燻則能與海味互補，使魚料的風味層次更明顯。若不飲酒，味噌湯可作替代，但仍推薦以 Highball 為首選。
合點壽司
全台分店：台北京站店、台北內湖店、桃園華泰店、竹北遠百店、台中遠百店、MITSUI OUTLET PARK 台南店
官方粉絲團：https://reurl.cc/2lZvLm
訂位網站：https://reurl.cc/7bDWk9
辻利茶舖聖誕樹蛋糕登場！太妃餅乾抹茶拿鐵冬季限定必追
