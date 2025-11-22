普發萬元國旅「買2送2」！免費吃到飽、牛排 入住再送1萬
【記者莊偉祺／台北報導】民眾的普發萬元持續入袋，國旅業者也把握商機祭出最高「買2送2」等優惠，一次就能得到4間房住宿，還有送吃到飽、鐵板燒或牛排，更有「入住1萬再贈1萬」的好康。
台北圓山大飯店祭出「萬元有找」住房專案，即日起至2026年3月31日於平日週日至週四選擇入住天際客房，每房每晚9900元，可享總價值2萬1922元的內容，包含東密道文化導覽行程、金龍餐廳宵夜套餐及精緻早餐2客。
高雄圓山大飯店則是即日起至明年2月13日止推出限時「買2送2」住房優惠組合，開放旅客於平日週日至週五入住，可任選「市景雙人套房1間＋市景雙人房1間」或「市景4人客房2間」方案，每組2房1萬元（不含早餐），再享買1組送1組優惠，等於4間房同享萬元價，可自由選擇連續入住2晚，或留待下次使用。
即日起至12月14日推出限時「普發一萬加碼活動」，期間於館內指定9間餐廳單筆消費滿5000元，即可獲贈總價值1000元的餐飲抵用券，適用於全館包含皇怡咖啡廳、京翠港式飲茶、豪享自助餐廳、京享蔬食百匯餐廳、皇豪中餐廳、皇饕牛排館鐵板燒、美享地餐廳、京樂日本料理餐廳及京心咖啡廳，有港式點心、吃到飽及日式料理等。
即日起至2026月2月13日推出1萬元住房專案，包含豪華家庭房續住2晚或1晚2間（每間包含早餐4客）；精緻雙人房則可一泊二食續住2晚，共1間（包含早餐2客，晚餐1晚自助餐，另1晚可選金典鐵板燒套餐或蘿拉牛排館套餐）；精緻雙人房可享一泊二食1晚，共2間（每間包含早餐2客，自助晚餐2客）。
高雄中山館即日起至12月31日，加入AMAZZING CLUB會員並預訂「入住1萬再贈1萬」住房專案，享舒適套房優惠房價1萬元，再贈會員點數1萬點，並享住滿24小時禮遇。餐飲方面，即日起至2026年1月11日館內餐廳推出獎勵兌換優惠，會員可使用1萬點兌換兩客「紅酒燉台塑牛小排」主餐附自助吧。
台南西門館即日起至12月13日，預訂「黑色星期五」住房專案可享7折優惠，不僅能立即入住，也能搶先預訂2026年整年度的入住時段，提前卡位明年寒暑假、週六等熱門日期。同時，看準民眾普發1萬元入袋的時機，推出「入住1萬再贈1萬」住房專案與「普發金升等住」連住2晚住房專案，期間住2晚8888元，再享免費加碼招待2位11歲以下兒童免費入住。
