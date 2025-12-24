普發萬元存起來 內需增幅未達標

經濟部統計處24日發布11月零售與餐飲營業額，增幅並未達到預期的高標。圖為台北逛街購物民眾。（王英豪攝）

普發現金萬元效果似乎未如預期。經濟部統計處24日發布11月零售與餐飲營業額，各年增1.4％、2.8％，雖然有正成長，但增幅並未達到預期的高標。中央大學經濟學系教授吳大任指出，產業M型化、傳產受到關稅衝擊，許多人拿到錢會存起來，其他人則當出國旅遊基金，對內需貢獻因此有限。

11月零售、餐飲營業額各繳出4459億元與884億元，年增幅1.4％、2.8％，動能較10月放緩，也都未達到統計處原先預估的11月高標1.7％、4.8％，似乎普發萬元力道未有巨大爆發。

廣告 廣告

統計處副處長陳玉芬認為，政府普發現金1萬元確實有注入一些成長動能，例如百貨公司在10月周年慶後，通常11月銷售額會慢慢降下來，但這次年增率卻有7.1％，月增3.2％，這與業者配合萬元搭配促銷活動有關。另外，服飾品業、資訊及家電設備業同樣都有受益。其他如餐飲業都有業者配合普發萬元商機推優惠。

此外，累計前11個月，餐飲業成長3.2％，但零售業仍衰退0.3％。陳玉芬對此並不悲觀，她說，雖然零售業第二季、第三季都負成長，但觀察第四季內需有回溫的狀況，估計會轉為正成長1.2％到2.2％之間，全年零售業營收仍有機會持平。

相對政府樂觀看待，吳大任指出，扣掉消費者物價指數漲幅，實際零售是沒成長。綜觀這次普發現金效果確實有限，主要是晶片業、半導體業就業人口僅100萬人，其餘多數人未享受到「出口紅利」，加上美國對等關稅對傳統產業有衝擊，無薪假人口也上升，因此許多人拿到萬元，就是先存起來。

他表示，不僅許多人存錢，也有些人是拿到1萬元後，就順便當成出國旅遊消費基金，因為國旅價格不便宜，因此對於內需助益就減少。