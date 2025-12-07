民視新聞／唐詩晴、廖松筠 台北報導

普發萬元入袋，不少民眾，趁著家電嘉年華，要靠優惠回饋，來搶便宜、汰舊換新，家電品牌就端出多項好康，還祭出電視機、空氣清淨機等人氣家電，作為福袋大獎，刺激買氣。

舞龍舞獅替家電嘉年華開幕，熱鬧開場，用鳳梨、白蘿蔔，為剪綵儀式討個好彩頭。果然活動一開放，場外等待許久的大批民眾，魚貫進場，大逛特逛起來。

知名日系品牌營運協理鄭善昌：「愛用者憑DM來場，即可兌換精美的來場禮，另外就是來場購買福袋，還有機會獲得超額的大獎，這一次配合政府的普發一萬元活動，額外加碼滿額好禮，會場中的優質商品，我們也特別提供了，現時搶購的優惠活動。」

普發萬元帶動買氣！ 家電嘉年華湧人潮 冰箱、洗烘機AI化

搭上普發萬元現金話題再加碼，家電品牌靠福袋大獎，可抽電視、空氣清淨機刺激買氣，適逢年底搬家旺季，民眾也鎖定變頻除濕機、電冰箱。另外居家清潔方面，可有效去除異味的水電解活氧機，也有不少人實測體驗。小宅化、AI趨勢下，除了電冰箱，上下堆疊、窄型設計的AI雙控洗烘衣機，同樣很受青睞。

知名日系品牌營運協理鄭善昌：「以全新AI雙控面板，以台灣女性身高高度考量，打造最佳可視化的操作設計，並透過多重AI智慧進行衣服偵測，自動調整最佳的洗滌行程。」

導入AI，成為新世代家電趨勢，趁著政府電器減免、普發萬元，家電優惠不斷升級，要幫消費者省荷包。

