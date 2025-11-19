南部中心／曾依翔 廖錦雄 台南市報導

普發現金上路，哪裡消費最超值？答案就是臺南！黃偉哲市長宣布，11月19日至11月23日推出「臺南購物節 × 普發萬元」限時加碼活動，只要到特約店家消費並完成登錄，即可享有抽獎序號4倍送。等於消費滿50元就能獲得4組抽獎序號，讓小額消費也能大大提高中獎機會。

普發萬元搶商機! 臺南購物節11/23前特約店家序號四倍送（圖／民視新聞）煮好的黃油麵豆芽菜，再加烏醋、蒜泥，淋上肉燥，放上蝦子，最後加入蝦湯，臺南知名小吃擔仔麵就完成，端上桌客人吃的超滿足。顧客稱讚，就是這種才是正統的，好吃好吃。仔細看，桌上除了麵，還會多加點幾道菜，店家說，似乎是普發萬元後帶來更多商機。度小月擔仔麵創始店店長謝博宇說由於臺南購物節的活動跟普發現金的部分，我們最近的業績其實都有上升到一至兩成，客人也願意多點湯跟幾道小菜。天氣轉涼，燒滾滾的火鍋，成了民眾最愛，連鎖量販推出各式湯底，配上蔬菜肉片，在家就能吃的溫暖又澎湃，同樣要搶普發現金商機，也推出優惠。家樂福公共事務部南區經理周俐萱表示，線上購物推出不管是美式還是拿鐵，滿五十杯就送五十杯，也是臺南購物節的特約店家，只要在官網註冊登入發票，序號數雙倍送。

普發萬元搶商機! 臺南購物節11/23前特約店家序號四倍送（圖／民視新聞）黃偉哲市長表示，普發一萬元正是刺激買氣的最佳時機，希望藉由「加倍回饋」讓民眾在臺南消費時，不只買得開心，也抽得過癮。此次合作店家涵蓋百貨商圈、連鎖賣場、人氣美食、文創選品與日常生活用品，無論專程來旅遊或週末順道逛街，都能輕鬆參加、累積更多幸運序號！經發局長張婷媛說，臺南購物節也同步推出「會員回娘家」專屬回饋，只要在活動期間登入平台、更新資料，就有機會在11月30日抽中iPhone手機，回饋一路支持購物節的忠實會員。今年臺南購物節搭配普發政策，不僅提升活動參與度，也讓城市商機全面升級。邀請全國民眾把普發現金帶來臺南，用最實在的方式換最有感的回饋──花越多、序號越多、機會越多！更多活動內容與合作店家資訊，請上臺南購物節官方網站查詢。

