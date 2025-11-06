普發萬元攻略！蝦皮加碼送6000元 Yahoo購物萬元Top10熱銷榜曝

記者李鴻典／台北報導

年末購物旺季開跑，線上消費熱度持續看漲。蝦皮購物11.11最強購物節開跑以來，超過200萬人次領取滿千折300優惠券，熱銷商品排行榜以衛生紙、洗衣精、紙尿褲等居家生活用品，以及益生菌、魚油等保健品為主外，黃金相關商品也深受用戶喜愛。蝦皮購物推出「雙11刷卡攻略」，攜手25間銀行最高送 11,111回饋外，刷國泰世華聯名卡還有28%蝦幣回饋大放送，下單滿2萬元，5,600蝦幣入袋。

「蝦皮購物11.11最強購物節」年度熱銷品6折起，刷卡最高回饋11,111、看直播再送破萬元好禮。（圖／品牌業者提供）

雙11跨夜直播間將於11/10晚間９點登場！當晚鎖定直播互動下單，再抽總價3萬元的3C家電好禮，為年度購物盛典再掀一波高峰。緊接跨夜熱潮，蝦皮購物瞄準最快11/11日入帳的全民普發一萬元話題，推出線上加碼回饋方案。11/12與11/18，限時發放商城93折券，下單最高現折 6,000 元。

倍潔雅x蝦皮聯名抽取式衛生紙優惠價799元。（圖／品牌業者提供）

普發一萬成年底最強消費催化劑！Yahoo購物公布「萬元Top10熱銷榜」，揭露消費者萬元左右預算多聚焦「高效科技配備」、「舒適家電 / 娛樂」、「輕奢精品」等三大方向！同時，Yahoo購物分享，雙11期間站內晚間9點流量達高峰，實際交易高峰則落在深夜11點，該時段平均客單價年增逾2成。

Yahoo購物「1111買買節」正慶於11月7至11日登場，全站1折起、最高回饋上衝40%，百萬折價券天天撒。（圖／品牌業者提供）

Yahoo購物萬元Top10熱銷榜：1.【Samsung】Galaxy A56智慧手機、2.【Insta360】X5 8K全景運動相機、3.【Acer】XC-1720第12代8核桌上型電腦、4.【小米Xiaomi】掃拖機器人 S20+ 台灣公司貨、5.【Panasonic國際牌】陶瓷加熱浴室暖風乾燥機、6.【Nintendo任天堂】Switch 2寶可夢傳說Z-A同捆主機、7.【HITACHI日立】一級能效13公升舒適節電除濕機、8.【ISSEY MIYAKE三宅一生】BAOBAO托特包、9.【ASUS華碩】DUAL-RTX5060-O8G顯示卡、10.【SONY索尼】BRAVIA 2II 55吋 4K X1 Google TV顯示器。

迎戰深夜消費力，Yahoo購物「1111買買節」正慶11/7開跑，加碼推出「夜貓限定2小時優惠」單筆滿2萬加碼送1,000購物金，搭配全站1折起與最高40%回饋，11/11當日加碼滿1,111登記送星巴克咖啡、滿3萬再送統一集團千元數位禮券。精選1克拉培育鑽戒現省5萬、LOEWE Puzzle包款便宜近3萬、Tod’s APA牛皮包最高享40%回饋，3萬就能入手、現省2萬相當於55折，還可再拿破萬回饋。

Yahoo拍賣11月7日起推出連續七天7-ELEVEN超取免運優惠、登記再抽11點OPENPOINT。（圖／品牌業者提供）

momo富邦媒迎戰年度最大購物檔《2025 momo雙11你做VIP》，今年第四度攜手《臺北網紅節》，11月8日至11月9日於台北信義香堤大道盛大舉辦「臺北網紅節 x momo雙11品牌嘉年華」，邀消費者走出螢幕、走進現場，一起提前暖身血拚！現場集結21家人氣品牌，打造最強線下購物慶典，完成任務還能闖關集點抽萬元家電、兌換限量VIP好禮。moPlus會員更享專屬好康，500元折價券與100mo幣加碼送不停，讓雙11不只線上瘋買，也能線下玩樂享優惠。

「臺北網紅節 x momo雙11品牌嘉年華」將於台北信義香堤大道登場。（圖／品牌業者提供）

雙11檔期即將到來，台灣愉悅消費市場提前升溫。日本性健康品牌 TENGA 公布 2023–2025 年電商數據，揭露台灣成人用品市場最新消費趨勢，包括購買時段、熱銷品項與族群輪廓變化。數據顯示，2025 年截至 9 月，成人用品市場仍較 2019 年維持約兩成增幅，展現出疫情後愉悅需求不退潮、反而日常化的趨勢。此外，消費行為也愈發成熟。平均客單價維持穩定的同時，購買頻率顯著提升，顯示消費者從「偶爾取悅自己」走向持續、自我投資式購物模式。

雙11期間，TENGA單品65折起，iroha七折起，全館免運，並推出多款限定組合最低69折。（圖／品牌業者提供）

TENGA & iroha 觀察到台灣民眾在成人用品選購上，從一次性嘗試走向固定、自我照顧的消費型態。為回饋消費者，品牌官網於雙11期間推出雙重優惠活動：第一重為限定超值套組，集結三大熱銷系列共 10 種超值組合，優惠折扣 69 折起；第二重自 11 月 9 日起開放全館折扣，TENGA 單品 65 折起，iroha 系列 7 折起，全館同步享免運優惠。其他官方直營平台如momo、蝦皮、PCHOME等平台也有不同超值折扣優惠及組合。

一次性真空杯仍為主力，但柔軟材質、可重複使用與入門型女性產品成為新成長焦點。（圖／品牌業者提供）

即日起台隆手創館SOGO復興店周年慶開跑，台隆手創館復興店推出限店獨家加碼回饋，單筆滿20,000元，加贈市值2,180 元 BackJoy 貝樂宜美姿坐墊。會員獨享「滿3,000 送300」購物回饋，全店祭出上百款周年慶限定獨家優惠，涵蓋居家生活、家電小物、清潔用品、個人護理等高人氣選品。單筆滿1,500 元贈HANDS品牌購物袋。

台隆手創館復興周年慶販促活動。（圖／品牌業者提供）

集結全台最獨特禮品的「誠品禮物節」11/7起登場，搜羅上萬件設計好物，加碼推出「愛你一萬元」活動，當日單筆滿萬元即有機會抽中最高誠品點10萬點，相當一萬元購物金立即回饋，也策畫「萬萬沒想到」獨家萬元優惠組，會員完成指定任務可再抽星宇航空美國不限航點雙人豪華經濟艙單點來回機票、台南五星級禧榕軒大飯店住宿券！把握「誠品禮物節」挑獨特好禮，像是法國小眾香氛先驅L‘Artisan Parfumeur全台限量40組「聖誕倒數日曆禮物盒」讓人引頸期盼， 亞洲最大的誠品生活新店500坪實驗場則迎來台灣原創人氣貼圖IP「好想兔」歷來最大規模策展「台味萬花筒」，復刻台灣古早柑仔店、冰果室等經典台味場景，一起重溫童年美好時光，俏皮討喜的韓國3米高粉紅貓PINGO 12/12也將躍上誠品生活松菸送祝福，用萬元普發金開啟更豐富的遊逛體驗。

韓國人氣插畫品牌ZIZONE俏皮討喜的3米高粉紅貓PINGO將於12/12躍上誠品生活松菸。（圖／品牌業者提供）

近期在Threads上掀起一波詼諧又真實的「業務偏門開運法」討論，從拜土地公、穿紅內褲到踩名片、含牙膏唸咒語，各種玄學小撇步引發網友熱烈留言互動；而在眾多奇門偏方之中，一款被網友暱稱為「氣場升級香」的產品-「Youfiel 黑曜石聖木精油噴霧」意外被狂推。

Youfiel黑曜石聖木精油噴霧。（圖／品牌業者提供）

品牌指出，黑曜石象徵穩定與保護，聖木香氣則寓意淨化與重啟。這款聖木噴霧以天然精油調製香氣，瓶中內含黑曜石能量礦石，象徵「穩定氣場、轉換能量」成為許多業務人與上班族每日出門前的小小儀式。該產品年中曾因社群爆紅而全通路售罄，隨著討論熱度再起，Youfiel也正式宣布全面補貨上架。官方同步釋出限時優惠活動：即日起下單輸入代碼【youfiel】可享全品項 88 折，再加贈5ml聖木噴霧乙瓶（價值 $199）。

CAESAR凱撒衛浴6日宣布全新獨棟旗艦展示中心—「台中瓷藝光廊」正式開幕，規劃兩層樓，內部百坪寬闊大空間，以「套件式生活提案」概念，完整呈現貼近日常使用情境的多元廚衛解決方案與設計靈感。陳列各式馬桶、臉盆、龍頭、公共配件等產品系列，裝設檯上型電漿滅菌龍頭等多樣新款廚衛產品，提供消費者近距離體驗與專業選購建議，打造一站式廚衛選品新體驗。慶開幕，推出「評論送好禮」活動，凡至現場參觀並留下Google 五星好評，即可獲得精美小禮，數量有限，送完為止。

凱撒衛浴全新旗艦展示中心台中瓷藝光廊開幕。（圖／品牌業者提供）

日本最大群眾集資平台Makuake與台灣最大群眾集資平台嘖嘖， 11 月 6 日首度聯合主辦《品牌進軍日本市場的關鍵第一步：募資 × 市場布局全攻略》論壇。嘖嘖近年協助多組團隊從集資起步、成功跨入日本市場；Makuake 則以全球市場經驗與日本在地化經營策略，成為亞洲創新品牌登陸日本的關鍵夥伴。

左起嘖嘖群眾集資平台徐震、Makuake海外部負責人金美玲、Single Step負責人Chris Fung。（圖／品牌業者提供）

