普發萬元放大 PGO油電機車加碼直扣1.5萬元

〔記者楊雅民／台北報導〕PGO全國第一輛油電車威力125搶搭「普發萬元放大術」，針對政府普發1萬元現金政策加碼，原廠加碼直扣1萬5000元，汰舊換新最高補助達3萬2100元，就可以把威力125騎回家。

PGO表示，現在入手PGO威力125汰舊換新，優惠項目包括政府普發入帳1萬元、PGO 原廠購車金直扣1萬5000元、PGO響應貨物稅加碼3000元、政府新購補助2000元、汰舊換新補助1800元、廢機車回收獎勵金300元。

PGO威力125 是全國第1輛油電機車，擁有多達 83 項次專利技術認證，更擁有每公升65.6公里的優異油耗表現，奪下同級車的油耗冠軍。

它透過油車動力結合電車節能的雙重優勢，外型流線、騎乘順暢、操控穩定，並具備同級中表現最完整的超大置物空間、友善低座高與舒適坐墊，不論日常代步或都會通勤，消費者最在意的 「省油、舒適、大空間」一次到位。

