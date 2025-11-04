普發萬元燃買氣！Yahoo購物雙11正慶祭40%高回饋
【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】受惠普發萬元即將入袋，民眾消費預算提升，雙11買氣全面升溫！Yahoo購物開跑以來首兩日全站業績漲、平均客單價更提升近3成1，其中手機平板、系統零組件、美妝與精品成暖慶四大熱銷主力，而普發萬元助攻，更進一步推升年末家電換新買氣！為迎接這波換機需求，Yahoo購物宣布雙11期間推出「大家電55H虎虎快配」服務，率先於北北桃指定區域上線，提供指定大型家電最快55小時內完成配送與安裝的全新體驗；同時Yahoo購物「1111買買節」11/7-11/11正慶即將登場，再加碼祭出全站最高40%回饋、推出晚間11點至凌晨1點「夜貓限定2H優惠」滿2萬加碼送千元購物金、精選超級爆款商品挑戰市場低價，買再送3% OPENPOINT等多重回饋、拍賣連7天超取免運！今年，Yahoo購物攜手15大銀行，聯合推出雙11信用卡消費優惠，包括中國信託、台新、國泰世華、玉山、台中銀行等，加碼回饋最高20%，玉山銀加碼Apple全系列商品最高回饋10%刷卡金！
▲Yahoo購物宣布雙11期間推出「大家電55H虎虎快配」服務，提供指定大型家電最快55小時內完成配送與安裝！（圖／Yahoo台灣電子商務提供）
普發效應催化高單買氣，3C筆電、掌機、大家電買氣最高飆7倍
普發萬元成為年底消費催化劑，「怎麼花得最划算」成為民眾關注焦點。Yahoo購物指出，平台上高單價、高回饋商品的熱搜量明顯增長，加上受明年家電預期漲價心理帶動，平台近期3C與家電業績週成長最高破2倍2。在3C品類中，筆電與電競商品表現亮眼。受 Windows 10停止服務影響，筆電換機潮湧現，輕薄筆電業績年成長翻倍3，以ASUS Vivobook與Acer Swift系列最受青睞。電競熱潮同樣延燒，電競筆電、掌機銷售最高激增7倍4；Switch 2則穩居遊戲主機類銷售冠軍，搭上新作《寶可夢傳說 Z-A》話題熱度，帶
動銷量再飆近1倍5！Yahoo購物正式上線「55H虎虎快配」，大型家電最快55小時內完成配送與安裝，助攻大家電銷量成長4成6，其中Panasonic熱泵除濕式洗衣機憑藉節能與護衣特性成為入冬熱銷王；而Dyson V12s洗地吸塵器、ECOVACS T80 OMNI滾筒活水洗地機器人同樣熱賣，入秋陰雨綿綿更帶動除濕機需求，整體業績漲約9成7。
五大雙11消費指南一次看！最高40%回饋、夜貓2H消費加碼、精選逸品1元起標！
Yahoo購物「1111買買節」正慶將在11/7–11/11登場，回饋力度強勢升級！加碼推出全站最高 40% 回饋、鎖定夜間購物主力，並串聯拍賣、聯名品牌與銀行，打造五大購物消費指南：
指南1：超划算｜最高40%回饋、夜貓2H消費限定：
● 正慶全站回饋上衝40%！雙11當日(11/11) 購衷心 VIP會員加碼滿萬再送1,111 OPENPOINT點數。
● 推出「夜貓限定2H優惠」，晚間11點至凌晨1點消費單筆滿2萬加碼送1,000購物金；並精選超級爆款商品挑戰市場低價，買再送3% OPENPOINT！
指南2：輕鬆享｜天天人氣品牌日，聯手15大銀行祭優惠：
● 精選大牌ASUS、SONY、adidas、NIKE接力祭出超狂優惠任你買！
● 聯手15大銀行推多重刷卡優惠，最高回饋20%！11/1至11/11刷台中銀行卡單筆滿萬享20%刷卡金回饋；刷中國信託uniopen聯名卡消費最高即享12% OPENPOINT回饋、滿3萬登記再送3,600 OPENPOINT；玉山銀行持卡購買Apple商品，單筆分期滿2萬最高回饋10％刷卡金；刷星展銀卡購買指定機車滿6萬送6,580超贈點。
指南3：挖寶趣｜Yahoo拍賣推「百萬元珍品競標」、一元起標專區 、連7天免運：
● Yahoo拍賣集結多款市價逾百萬元等級的珍稀逸品，最低以破1折、111,111元起標登場，預計11/6結標。目前人氣最高的「ROLEX勞力士116505玫瑰金錶」為勞
力士旗下最具收藏價值與辨識度的經典運動錶之一，競標價已突破百萬！正慶再祭出「ROLEX勞力士滿天星LADY-DATEJUST」、「Edrio Edrev手工義大利中提琴」、「HERMES KELLY 25拉鍊凱莉包」等珍貴百萬元收藏等你搶標。「一元起標」專區則包含「BVLGARI寶格麗DIAGONO系列腕錶」、「LV Speedy波士頓包」等，讓消費者雙11找寶物、拍好康！
● 7-ELEVEN超取運費全面降至38元、登記再抽11點OPENPOINT。除每週二及週末享免運外、11/7至11/13期間更有連續七日免運大放送，等你來輕鬆挖寶！
指南4：開心吃｜COLD STONE大放送、玩遊戲抽1,111點OPENPOINT ：
● 11/7-11/9週末消費登記送限量COLD STONE經典冰淇淋+原味脆餅歡樂體驗券， 12/4前於COLD STONE直營門市出示任一Yahoo購物、Yahoo拍賣或Yahoo App，即享冰淇淋買1送1！
● 雙11期間天天有獎，進站玩遊戲再抽星巴克、肯德基、必勝客等美食券，登記再抽1,111 OPENPOINT點數！
指南5：輕鬆享｜uniopen會員獨享點數放大50倍： 即日起至11/15，uniopen會員可用3點OPENPOINT換購價值150元的限量雙享券，輕鬆折抵購入優惠好物、省上加省！
參考活動頁： ● Yahoo購物「1111買買節」： https://reurl.cc/6qA9yb (正慶活動將於11/7上線更新) ● Yahoo拍賣「1111買買節」： https://reurl.cc/EQOW20 (正慶活動將於11/7上線更新)
