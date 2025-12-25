普發萬元現金奏效！百貨週年慶殺紅眼 零售業績狂飆4459億

財經中心／師瑞德報導

政府普發萬元現金太猛了！11月零售業績大爆發，百貨、量販店靠週年慶與雙11殺出紅盤，民眾拿錢瘋狂消費。AI更是台灣經濟火車頭，帶動批發業年增16.7%！唯獨車市與建材業慘遭寒流，業績衰退兩樣情。年底聚餐旺季到，餐飲業準備賺到手軟！

錢進來了！經濟部24日公布最新商業營業額統計，結果讓全市場驚呆。受惠於政府「普發萬元現金」政策神助攻，加上 AI 人工智慧浪潮席捲全球，台灣11月的內需與外銷市場呈現「火熱爆買」的驚人景象，多個產業業績直接噴出，讓老闆們笑得合不攏嘴。

AI 巨獸發威！批發業賺到流油

首先看到最賺錢的批發業，單月營業額飆破1兆2,510億元，年增率高達 16.7%！這背後的最大功臣就是AI。隨著人工智慧應用大爆發，全球都在搶買台灣的伺服器、記憶體和電子零組件，讓機械器具批發業業績狂飆45.2%。這數據告訴我們，台灣科技業現在不只是穩，根本是賺到流油，訂單接到手軟。

萬元紅包助攻！百貨、量販店人潮塞爆

內需市場更是熱鬧滾滾，政府發的1萬元現金真的有用！11月零售業營業額來到4,459億元。百貨公司業者腦筋動得快，配合政府發現金，順勢擴大週年慶優惠，讓民眾覺得「不花對不起自己」，帶動業績年增 7.1%；量販店更誇張，雙11加上防颱囤貨心理，業績直接暴衝11.6%。可以說，這波消費熱潮完全是用「新台幣」堆出來的。

幾家歡樂幾家愁！車市、建材慘遇寒冬

不過，在一片歡騰聲中，卻有兩個慘澹的角落。車市買氣冷颼颼，消費者觀望氣氛濃厚，導致汽機車零售業績重摔7.8%，經銷商庫存壓力山大；建材批發業也因為下游備貨保守，加上鋼價低迷，業績大減17.5%，顯示房市與營建需求似乎出現了「急凍」訊號。

吃貨救經濟！手搖飲永遠不退流行

至於台灣人最愛的「吃」，表現依舊穩健。餐飲業營收884億元，年增 2.8%。值得注意的是「飲料店」，受惠於秋冬新品連發，業績逆勢大漲 8.1%，看得出來不管景氣如何，台灣人每天一杯手搖飲的習慣是絕對改不掉的。

展望12月，隨著耶誕節、跨年聚餐旺季到來，加上政府現金紅包還在民眾口袋裡發燙，預期這波消費狂潮還沒結束，年底內需市場恐怕還會再創高峰！

政府普發萬元現金太猛了！11月零售業績大爆發，百貨、量販店靠週年慶與雙11殺出紅盤，民眾拿錢瘋狂消費。AI更是台灣經濟火車頭，帶動批發業年增16.7%！唯獨車市與建材業慘遭寒流，業績衰退兩樣情。年底聚餐旺季到，餐飲業準備賺到手軟！（圖／經濟部提供）

