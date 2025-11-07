普發萬元現金開放登記 SOGO、京站週年慶起跑搶大餅

SOGO忠孝館週年慶開幕，瞬間湧入近千人潮。董事長黃晴雯受訪表示，盼普發一萬挹注業績持續向上。

百貨業年度盛事週年慶登場，遠東SOGO台北店與京站時尚廣場不約而同，選在普發現金1萬元開放登記的時機，舉辦週年慶記者會，祭出滿額贈、刷卡禮及抽獎等優惠方案，盼在消費信心回溫之際衝刺第四季業績。

遠東SOGO台北店週年慶開打，全台全檔期總業績目標拚12天做到121億元，看重美妝、生鮮等多元業種貢獻營收，鎖定小家庭等客群。SOGO董事長黃晴雯指出，週年慶樓面折扣搭配神級刷卡回饋，可達14-20%的回饋率。她強調，相較出國消費需負擔機票、住宿等額外成本，國內消費同樣能買到高品質商品，又有完善售後服務。

而談及普發萬元效應，黃晴雯引用上次經驗指出，振興現金券在4月發放，當年4至6月業績即成長達21%。本次發放時間正好落在週年慶檔期，相信消費者會選在全年最優惠時機聰明消費。

今年週年慶檔期同樣碰上電商雙11檔期。面對零售業虛實整合趨勢，黃晴雯表示，百貨與電商已各自發展出市場定位，並不擔心線上購物競爭。「不要忘了近年零售業在實體的部分也是有很大增長。」黃晴雯笑說。「我們在1987年11月11日誕生，可說是雙11的始祖！」雖然檔期僅12天但單日業績比重為業界最高，黃晴雯看好SOGO顧客忠誠度與支持度。

而選在同日發布週年慶活動的京站時尚廣場，今年週年慶以「舞動消費、有感回饋」為主題，推出全館線上線下同享滿千送百優惠，3C/家電類別更是單筆消費滿萬送500，檔期業績目標8.18億元。看準普發萬元商機，京站總經理王大政樂觀表示，這筆「天上掉下來的錢」將激勵消費意願。

京站總經理王大政表示，普發萬元現金有如「天下掉下來的錢」，可望促進消費。

王大政坦言，今年百貨業確實感覺消費和景氣不如預期熱絡，各家都相當辛苦。在經營策略上，京站抱穩兩大帶路雞IP經濟和美食餐飲，穩住業績。台北店高層指出，今年每個月的業績目標都有達標，10月甚至做到超越去年同期。

在IP經濟方面，京站觀察年輕消費者崇尚療癒經濟，每每櫃位更新陳列，都能吸引客人進店。不僅拉高客單價，也帶來新的客群。台北店高層評估，櫃位平均單月業績達百萬級規模，坪效相當好。

而餐飲櫃位占比達四成，為穩定業績的重要支柱。京站更孕育不少餐廳店王，如饗食天堂，金色三麥，Mo-Mo-Paradise，海底撈等。其中饗食天堂在台北京站店業績更達年銷3億元，穩坐全台店王。

兩家業者均認為今年百貨零售業經營辛苦，消費者存在觀望心態。接下來隨著普發萬元入帳、週年慶優惠加持，以及氣溫轉涼帶動秋冬服飾買氣，業者對第四季業績表現審慎樂觀，期待為全年畫下亮眼句點。

