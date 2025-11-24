普發萬元當「錢母」 投資TISA基金放大效益

【記者柯安聰台北報導】全民普發1萬元現金花掉了嗎？基富通總經理陳光輝表示，如果還沒用掉，不妨參考目前金管會正在推動的「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」，每月1000元定期定額投資TISA基金，可望放大1萬元的效益，還能培養長期紀律理財的習慣，一兼兩顧，同樣是非常好的方法。



陳光輝說，TISA基金通通0手續費，基金經理費（管理費）都在1%以下，很多甚至只有0.5%、0.6%，加上，TISA基金會將配息自動滾入再投資，沒有二代健保補充保費的問題，而且透過基富通等基金平台開戶、交易，更加沒有銀行信託管理費，對於想要長期投資理財的人來說，非常優惠、划算。







（圖）普發萬元當作「錢母」，每月定期定額投資1000元，養成紀律理財好習慣，還能放大效益。



尤其TISA基金原本都是市場上流通的優質基金，經歷過多次景氣循環考驗，不僅長期績效表現獲得學者專家的認可，基金淨值的波動度也都在符合要求的範圍之內，務求長期穩健的理財目標。



目前實際上架的TISA基金已經有76檔，在基富通平台的「TISA好享投」專區中都能找得到，種類非常多元，除了投資台股的基金之外，還有投資全球股票的基金、股債多元資產混合的平衡型基金，以及隨著人生週期而調整投資策略的目標日期型基金。



陳光輝認為，投資理財的工具很多，最重要的是讓自己能夠省心、放心、睡得著覺。由於多數的民眾可能沒有時間看盤、無法隨時追蹤市場消息或分析企業財報，最簡單的方式就是定期定額投資TISA基金，1萬元的普發現金正好當作第1筆「啟動資金」。（自立電子報2025/11/24）