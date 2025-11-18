普發萬元被盜領？民眾「接１電話」300萬全沒了，警揭最新詐騙手法

「普發１萬元」政策５日起正式開放登記，詐騙集團也趁機出動，利用民眾對政策的關注度，設計出新型態詐騙手法。內政部警政署165打詐儀錶板最新公布案例顯示，已有民眾因相信假冒郵局人員及警察的詐騙電話，慘遭詐騙集團詐取三百多萬元，提醒民眾務必提高警覺，遵守防詐原則。

詐騙集團稱「普發萬元被詐領」

內政部警政署165打詐儀錶板公布最新詐騙案例，一名民眾日前接到自稱郵局人員的來電，對方語氣急切地表示：「有人拿您的證件申辦普發現金１萬元，因長得跟照片不像，懷疑是冒領。」接著就說可協助報案，並將電話轉接給自稱台北市政府警察局的陳姓警員。

廣告 廣告

假警員恐嚇受害者案情嚴重

假警員接手後，詳細向受害者解釋個資被盜的可能原因，並要求加LINE以便後續處理。隨後話鋒一轉，假警員突然提到案情嚴重，聲稱受害者已涉及刑事案件，檢察官指示要代管其財產，等案件釐清後才會歸還。

受害者被騙三百多萬元

面對如此重大指控，受害者當下如遭晴天霹靂，完全失去理智判斷能力。假警員趁勢安撫受害者，強調這是正常法律程序，要求準備大筆現金並交付提款卡，同時以「偵查不公開」為由，嚴格禁止受害者對外透露。



受害者怕自己被當成嫌疑人，甚至入獄，便完全配合詐騙集團的指示，準備大筆現金面交，並交付了提款卡，最終省吃儉用存下的三百多萬元全被騙走。直到數日後偶然看到新聞提及「公務機關絕不會代管金錢」，才驚覺受騙並報案。

防詐原則守護財產安全

對此，警政署分享防詐小撇步：

１、 防範普發現金詐騙案，請堅守４不原則：不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳。

２、 未顯示號碼來電，千萬不要接。

３、 電話聽到代管或監管財產、面交、提款卡，一定是詐騙。

４、 政府機關不會以電話告知身分遭冒用。

５、 不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。

６、 警察或檢察機關的公文，不會以LINE傳遞。

７、 有詐騙疑慮，請向165查證。

▲有民眾誤信詐騙集團說法，被詐騙三百多萬元。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

165打詐儀錶板

網址：https://165dashboard.tw/

更多食尚玩家報導

煎荷包蛋別只會放油！日廚師「加１物」讓口感升級：蓬鬆軟嫩、蛋黃流心

普發ATM領現11/17開跑！LINE「一鍵查找機台」不迷路，小心４狀況無法領

收到「這款帳單」別繳！他一點連結６萬８就飛了，３大秘笈教你識破詐騙

最愛吃泡麵國家不是日韓！「冠軍」平均每人年吃81包，台灣也進前10名



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章