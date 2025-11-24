普發萬元買起來！輕奢精品包推薦：LONGCHAMP、TB，MK小折包只要9千多就入手

最近普發萬元一到帳，立刻上演「小資奢華大解放」、添購時髦小包的最佳時機！這次分享9千多到一萬初的5款輕奢包，想犒賞自己、替造型升級、或趁機入手第一顆輕奢包？現在就是最佳入手時刻！

輕奢精品包：Michael Kors Jordi小折包

Michael Kors Jordi小折包自去年推出後，便以其百搭風格而深受Melody、隋棠、許路兒及大陸女星朱珠的喜愛，更穩坐品牌暢銷包款寶座。小折包承襲「折紙藝術」設計靈感，今年秋冬「升級版」Jordi小折包更以金屬掛飾與精緻細節重新演繹經典，非常吸睛！

（圖／品牌提供）

MICHAEL KORS JORDI栗棕色小型肩背提包／11,300元，JORDI藍色托特包／16,300元（圖／品牌提供）





可拆卸肩帶搭配磁釦與拉鍊設計，在保留出眾質感的同時更提升包款功能性，無論是城市通勤或旅行穿搭，皆能自在切換各種風格。最誇張的是、小型Jordi肩背包更是萬元有找，令人驚喜的價格絕對是今年秋冬必收精品包款！

MICHAEL KORS JORDI小型肩背包／9,200元（圖／品牌提供）

輕奢精品包：Gianni Chiarini Cindy麂皮手提包

立體包型結合斜向拉鍊與延伸皮革綁帶構造，點綴出獨特造型張力。附有雙背帶：短背帶適合手提與肩背，寬版長背帶則提供斜背的舒適選擇。無論是日常通勤、週末出遊，或搭配服裝，皆可靈活切換風格，散發洗鍊時尚氣息。

Gianni Chiarini Cindy麂皮手提包／12,800元（圖／品牌提供）

輕奢精品包：Gianni Chiarini Marcella中型麂皮托特包

作為Gianni Chiarini的經典代表，Marcella托特包以簡約造型結合磁扣開闔、雙用皮革肩帶與可拆卸手拿包，兼具外觀、容量與機能。此款特別縮短提把長度並另外增附可拆卸長背帶；採用短絨麂皮製作，柔霧質感的深酒紅色調，展現典雅又不張揚的韻味。

Gianni Chiarini Marcella中型麂皮托特包／14,800元（圖／品牌提供）





輕奢精品包：LONGCHAMP Le Pliage Cocooning毛帽包

如果秋冬只能選一款最療癒、最想抱在懷裡的輕奢小包，那LONGCHAMP Le PliageCocooning毛帽包絕對是第一名！整顆軟萌到不行，遠看像一頂圓滾滾的毛帽，近看又有小雲朵般的蓬鬆感，背上身完全就是「可愛度＋保暖度」同步飆升。可愛歸可愛，容量其實相當實用：錢包、護唇膏、補妝小物通通塞得下，出門好看、拍照超加分的那種貼心小包。

LONGCHAMP Le Pliage Cocooning斜背包／13,100元（圖／品牌提供）





輕奢精品包：TORY BURCH KIRA TURNLOCK 迷你肩背包

這款TORY BURCH Kira Turnlock 迷你單肩包，俐落包身乾淨又大器，搭上品牌標誌性的圖案五金飾板，一條厚實背帶＋一顆存在感超強的扭鎖扣，整體有種「小包也能很霸氣」的迷人氣勢。外部是經典翻蓋輪廓，線條收得漂亮又俐落，細膩紋理皮革一摸就有質感，背上它，瞬間從日常模式切換成精緻系小姊姊，無論是牛仔褲、套裝還是小洋裝，都能穩穩替造型加分。

（圖／品牌提供）

TORY BURCH KIRA TURNLOCK 迷你肩背包／15,600元（圖／品牌提供）









