普發萬元還有302萬人沒領！數發部急喊話：2026年4月底截止

普發現金1萬元自今年11月12日正式開跑，根據數位發展部統計，預估符合資格總人數為2356萬4696人，截至12月14日止，已有2054萬2531人成功領取現金，整體領取率達87.2%，但仍有302萬2165人尚未完成領取程序。

在五種領取方式中，「登記入帳」最受民眾青睞，累計860萬3457人使用此方式領取。其次依序為ATM領現505萬3479人、直接入帳457萬7790人、郵局領現225萬5255人，以及造冊發放5萬2550人。數發部指出，民眾可透過普發現金官方網站https://10000.gov.tw完成登記，一步到位輕鬆領取。

廣告 廣告

本次普發現金發放對象涵蓋國內設有戶籍的國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及中港澳與外國籍配偶且取得居留許可者。此外，政府機關因公派駐國外人員及其具中華民國國籍眷屬，以及2026年4月1日至30日期間在國內出生的新生兒也納入發放範圍。

數發部特別提醒，領取截止日期為2026年4月30日，尚未領取的民眾應儘速完成相關程序。同時強調政府不會主動以簡訊、電子郵件或電話通知辦理轉帳或登記作業。民眾若接獲可疑訊息，切勿點擊不明連結，應立即撥打165反詐騙專線查證。

更多品觀點報導

國泰金上調全年GDP成長率預估至3% 估央行利率12月不變

經濟亮眼稅收黯淡 五年首見短徵揭露財政紀律問題

