普發萬元還要吐回去？ 警三分局揭穿騙局保住「福利金」

楊姓婦人十三日接到詐騙電話，要其繳回普發萬元現金配合調查，警方當即揭穿詐騙手法。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

四十多歲的楊姓婦人近日接獲郵局人員來電，聲稱有人冒用其身分提領去年普發的一萬元，後續轉介彰化警方與其聯繫，要求其交付前領取的一萬元供警方監管。楊婦事後越想越不對，至警三分局與警方查證，恍然驚覺果然遇上假公務員詐騙，順利保住「國家福利」。

普發萬元現金於去年十一月起陸續入帳，大多數民眾也早已透過網路登記或ATM、郵局領現方式拿到。十三日下午，安南區楊姓婦人接獲「郵局人員」來電，指稱有人冒用其證件申辦提款卡，於郵局提領一萬元，後續也透過電話轉接方式，由「彰化分局警察林育民」介入，林員也要求楊女交出一萬元給警方監管。

楊女事後回想，領取普發一萬員需要用健保卡登記，且自己已經領完，身分證、健保卡都自己持有，怎麼可能有人能夠靠郵局帳戶還能多領一次？然而又擔心可能涉及不法，權衡再三後決定前往警三分局安中所向警方諮詢。警方得知前情後當即告知，警方不可能透過電話與民眾說明案況，發現異常也會轉由轄區分局與當事人聯繫，對方明顯是假冒郵局與警察人員的歹徒。

而歹徒詐騙陷阱很可能存有多番後手，即便交付仍可能以各種名目再度行騙。所幸楊婦察覺異常並主動向警方諮詢，對於楊婦對詐騙陷阱的警覺性警方也特別肯定。警三分局強調，詐團常以「證件遭冒用」、「涉入刑案」等話術施壓製造恐慌，要求轉帳或交付財物，也提醒民眾接獲類似來電務必保持冷靜、切勿依指示操作金錢，以保障自身財產安全。