普發萬元領了沒？寬頻優惠比一比！凱擘、中嘉、中華電誰最划算？

瑪帛科技「厝邊」攜手凱擘搶最後一哩家戶商機。 圖: 凱擘/提供

[Newtalk新聞] 「普發一萬元領了沒？」這是近期最夯的聊天話題，有線電視寬平業者看準這波現金商機，祭出優惠好康搶客。凱擘大寬頻也趁雙12購物檔期，推出放大萬元方案，申辦1G光纖上網，就能享有價值超過萬元的升級好禮；針對30年以上的老客戶，還享有免費頻寬升速、收看數位頻道，以及HBO Max觀看體驗等多項優惠，新舊客戶一次滿足。

以下是凱擘、中嘉與中華電信優惠比一比：

凱擘1G光纖上網「萬元回饋」開跑

一萬元現金該怎麼花需要精打細算，又剛好碰上雙11、雙12購物節慶，各店家優惠琳瑯滿目，搶攻這波年末商機，凱擘大寬頻從11月30日至12月12日，舉辦為期13天的快閃優惠，申辦1G光纖上網，就享有升速優惠、免費安裝Mesh Wi-Fi 6子機，同時享有網路守護家2年安心防護，還現賺1,000 mo幣購物金，總價值超過萬元，等同於花一萬、送一萬，政府普發一萬，凱擘大寬頻再加碼，讓民眾體驗飆速上網還能翻倍賺回饋。

中嘉寬頻（Home ）

萬元級「價值」方案，但不是現金，沒有「普發一萬」回饋。「1G 光纖 看電視」優惠內容：方案包含以下三大主要優惠：免費使用「Wi-Fi 全戶通」：提供全屋無線覆蓋，改善訊號弱、斷訊、死角問題。免費 3 年影音／頻道觀看權利（價值標示為市價 9,000 元）用戶申辦後，可享「強檔影片 × 歐美影集 × 旗艦台劇」等內容。免費影音串流盒：用於串流影音或將手機畫面投影到電視，方便觀看影音內容。

中華電信（HiNet）

也沒有推出「普發一萬元」回饋活動。「速在必行 3.0」限時優惠活動自 114 年 7 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止。活動適用對象包含三類：

新申請 HiNet 光世代非固定制的客戶。由 ADSL 升速至光世代非固定制的既有客戶。已使用光世代非固定制的客戶，只要滿約續約或選擇升速，也可享有本活動優惠。

多種光纖速率方案，包含 100M、300M、500M、1G 以及 2G 等級。所有方案皆附贈 Wi-Fi 全屋通設備一台免月租，並依新申請或升速身份提供不同的 Hami Point 回饋。

