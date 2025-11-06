普發萬元「各國旅遊放大術」一次看 兩人出國最高減1萬
【記者莊偉祺／台北報導】普發萬元及ITF旅展陸續開跑，旅行社也祭出兩人同行最高減1萬元等優惠搶客！業者表示，因機票價格調整，團費已較去年同期下降2至3成，日韓、東南亞都有2萬元以下行程。
配合年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」今（7日）起登場，長榮航空直營旅行社「長汎假期」將祭出寒假、春節等旺季熱銷行程優惠來搶客。
長汎假期蔡錦惠副總經理表示，隨著航空公司陸續擴大運能，團費因票價調整及市場供需穩定，較去年同期下降2至3成，適逢普發萬元政策，也將在旅展加碼提供優惠。另看好明年寒假春節的長假旅遊需求，在歐洲、日韓、東南亞都推出了兩人同行最高減1萬元折扣，更有年末優惠包含日韓、東南亞都有2萬元以下行程。
長汎假期補充，為配合地方政府旅遊補助，期間也有國旅加碼優惠，如冬遊澎湖可領政府消費券500元，還能以4999元買到五星飯店機加酒2天1夜行程；馬祖機加酒則推出旅展價5588元，以及本島精選團體行程最高現折1000元等。
此外，旅展現場還有「立榮假期」3天2夜機加酒3154元起，結帳輸入折扣碼「UNI94」再享94折，現場還能參與低價競標機加酒；「長榮假期」國外機加酒輸入折扣碼「ALL600」，最高則可現折2600元，以及指定航線送esim、下單抽機票等活動。
同時，長榮航空於旅展現場以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，搭配Y2K的繽紛色彩打造攤位，現場展示長榮航空全新第4代豪華經濟艙座椅，可親身感受「類比商務艙」的客艙體驗，還有長榮航空與Maison Kitsuné全新聯名的機上服務備品先睹為快。
特別配合長榮航空新航點達拉斯及釜山設置的「AI生成拍照區」，可一秒變身剽悍牛仔或是韓服達人，還有完成小知識趣味問答就可玩的「扭蛋抽抽樂」，能將迷你版卡通飛機等帶回家，兩個遊戲都讓現場民眾大排長龍。
此外，「2025長榮航空線上旅展」同步開跑，即日起至11月16日23：59止，在官網或EVA AIR APP購買從台灣地區出發指定航線機票，還可參加線上旅展限定「購票抽好禮」活動，獎項包含三星智慧型手機Galaxy Z Fold7與百夫長29吋旅行箱等。
這次針對最受台灣旅客喜愛的東北亞航線，分別推出桃園/松山-東京來回未稅價9317元起、桃園-大阪來回未稅價8923元起、桃園-神戶來回未稅價7333元起、桃園/松山-首爾來回未稅價6090元起。
還有東南亞熱門航線，包含桃園-曼谷來回未稅價4535元起；歐美航線提供桃園-米蘭來回未稅價2萬3484元起、桃園-維也納來回未稅價2萬3571元起，另有桃園-香港來回未稅價更只要3123元起。
